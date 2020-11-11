В предверии решающих баталий

Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос опубликовал список 27 игроков, приглашенных на подготовку к предстоящим 15 и 18 ноября заключительным матчам группового этапа Лиги наций с командами Грузии и Северной Македонии.

Краткосрочную подготовку к этим встречам отечественная дружина проводит с 10 ноября в столичной футбольной академии. В сборную впервые приглашены полузащитник ереванского “Урарту” Акоп Акопян и защитник “Пюника” Роберт Акопян. После длительного перерыва вызов получил также полузащитник “Арарата” Агван Папикян. Наконец, после восстановления от травмы впервые в этом году к товарищам по команде присоединился Саргис Адамян, забивший три гола в двух последних матчах своего клуба — немецкого “Хоффенхайма”. Впрочем, прекрасную форму набрали также Генрих Мхитарян (в двух недавних играх за свой клуб забил 4 гола) и Ваан Бичахчян (у него 9 голов в 12 матчах).

По сообщению пресс-службы ФФА, атакующий полузащитник Хорен Байрамян отсутствует из-за травмы, а нападающий Норберто Бриаско-Балекян из Аргентины не может приехать, потому что по возвращении в Южную Америку ему придется закрыться на двухнедельный карантин в связи с коронавирусом. ФФА также отмечает, что по результатам теста на COVID-19 в список приглашенных игроков могут быть внесены изменения. Кстати, матч в Тбилиси пропустит также колумбийский полузащитник нашей сборной Ангуло Вбеймар, схлопотавший две желтые карточки в предыдущих играх.

Вот полный список приглашенных на подготовку к предстоящим встречам игроков: вратари — Давид Юрченко (“Шахтер”, Караганда, Казахстан), Анатолий Айвазов и Арсен Бегларян (оба — “Урарту”), защитники — Оганес Амбарцумян (“Анортосис”, Кипр), Камо Оганесян (“Кайрат”, Казахстан), Арман Оганесян (“Тобол”, Казахстан), Вараздат Ароян (“Тамбов”, Россия), Андре Чалышир (“Гетеборг”, Швеция), Тарон Восканян (“Алашкерт”), Сероб Григорян и Роберт Акопян (оба — “Пюник”), Айк Ишханян (“Гандзасар-Капан”), Андраник Восканян (“Ван”), полузащитники — Эдгар Бабаян (“Хобро”, Дания), Генрих Мхитарян (“Рома”, Италия), Геворг Казарян (АЕЛ, Кипр), Аршак Корян (“Химки”, Россия), Тигран Барсегян (“Астана”, Казахстан), Ваан Бичахчян (“Жилина”, Словакия), Артак Григорян (“Алашкерт”), Ангуло Вбеймар (“Гандзасар-Капан”), Акоп Акопян (“Урарту”), Соломон Удо, Карен Мурадян, Агван Папикян (все — “Арарат”), нападающие — Александр Карапетян (“Тамбов”, Россия), Саргис Адамян (“Хоффенхайм”, Германия).

Добавим, что матчи нашей сборной в Тбилиси и на Кипре начнутся в 21:00 по ереванскому времени. Перед последними играми армянская сборная отстает от возглавляющих турнирную таблицу 2-й группы дивизиона “С” грузин и македонцев на 1 очко.