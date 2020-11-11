Мат террору

Благотворительный сеанс одновременной игры под такой рубрикой прошел в Ереване по инициативе шестого по рейтингу шахматиста мира Левона Ароняна и арцахского гроссмейстера Мануэля Петросяна. В рамках мероприятия было собрано 1 млн 358 тысяч драмов, которое передано Всеармянскому фонду “Айастан”.

Сеанс начался с минуты молчания в память о павших героях за свободу и независимость Арцаха. Затем к собравшимся обратился Левон Аронян. “Я считаю, что мы должны бороться с терроризмом. Сегодня мы находимся на передовой этой борьбы. Против нас задействованы бесчеловечные, пожалуй, самые жестокие и адские силы, пытаяющиеся победить нас. Мы должны всеми средствами бороться с ними. Война ведется и посредством культуры. Рядом с каждым Андраником мы должны иметь Комитаса, рядом с каждым Нжде мы должны иметь Тиграна Петросяна, Арама Хачатряна, Минаса Аветисяна и вдохновлять их, чтобы каждый стал лучшим в своей сфере. Я убежден, что мы победим зло”, — заявил всемирно известный гроссмейстер.

К участию в акции были привлечены 21 самых перспективных шахматистов Армении и Арцаха. По признанию самого Ароняна, некоторым из них даже удалось победить обоих гроссмейстеров, и все же, главнее для всех было участие в столь своеобразном проявлении протеста против терроризма. Пока на игровых досках разворачивались шахматные баталии, остальные присуствующие имели возможность сделать пожертвования во Всеармянский фонд посредством приобретения книги, написанной Седой Ароновой о своем сыне.

Позже в беседе с журналистами Аронян еще раз признался, что в эти трудные дни чрезвычайно сложно сконцентрироваться на участии в соревнованиях. И все же, 11 ноября ему предстоит стартовать в онлайн-турнире под названием “2020 Speed Chess Championship”, первым его соперником в котором будет россиянин Ян Непомнящий. “Трудно готовиться, но мы должны быть сильными”, — отметил Левон, подтвердивший: готов в любой момент встать на защиту Родины.

“Враг использует террористов и делает нечеловеческие вещи. Он избрал методы, о которых стыдно говорить, проявляя жестокость, неприсущую даже животным. Другими словами невозможно охарактеризовать действия врага. Надо бороться со всем этим”, — заявил Аронян.

“Мне много пишут коллеги из тех стран, в которых молчат о терроризме, происходящим в Арцахской войне. Мне стыдно за молчание этих стран. Вы можете проявлять враждебность, но никогда не молчите. Я не могу подвергать опасности своих друзей, обвиняя их в молчании, но мне действительно очень много пишут близкие мне люди. В соцсетях стараюсь все время говорить об Арцахской войне, посредством интервью всячески привлечь внимание мировой общественности к событиям, происходящим в Арцахе. Мое последнее интервью было журналисту из Латвии, который находился в Степанакерте. Он спросил о том, что могут сделать европейские страны для поддержки армянского края. Об этом меня спрашивают постоянно. Уверен, что этим же вопросом задавались в годы Геноцида, задавались им и в нацистской Германии. Люди думают, что ничего не могут сделать, поскольку это происходит где-то далеко и не затрагивает их. Я же уверен, что и один человек может своими словами что-то изменить. К примеру, акцию “Мат террору” мы инициировали втроем: я, мой друг Мануэль и моя девушка Ани. Мы же не являемся крупной организацией. В этом мероприятии принимают участие также арцахские ребята, которым я советую бороться, вдохновляться и помнить историю. Наша нация всегда возрождалась, находила способ начать все сначала. Именно поэтому нужно продолжать борьбу. Мы должны стать более сильными и преданными своему народу”, — призвал Аронян.

Позже трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, двухкратный обладатель Кубка мира и лауреат многих престижных международных соревнований заявил, что воодушевлен итогом благотворительной акции, на котором было собрано 1 млн 358 тысяч драмов — сумма эта полностью перечисленная во Всеармянский фонд “Айастан”. Исходя из этого и, учитывая многочисленные просьбы, гроссмейстер решил еще на один день продлить благотворительную продажу книг со своим автографом. Он выразил признательность всем участникам и организациям, поддержавших проведение акции “Мат террору”: мэрии Еревана, Федерации шахмат Армении, Дому шахматиста имени Тиграна Петросяна, квартету Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.