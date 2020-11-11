Госбюджет 2021: Предварительные слушания продолжаются

В постоянных комиссиях Национального Собрания продолжается предварительное обсуждение проекта Государственного бюджета РА на 2021 год.

Нынешний год выдался тяжелым — пандемия коронавируса почти с самого начала года, а затем и широкомасштабная война, развязанная азербайджано-турецким тандемом в Карабахе. Повлияли ли два этих тяжелейших обстоятельства на экономические показатели? На этот вопрос журналистов ответил в парламенте министр экономики Тигран Хачатрян — Армения не закончит год спадом.

“У нас имеется рост экономической активности не менее 0,5% в сравнении с прошлым годом, в разрезе 9 месяцев. Уверен, что мы закончим год с более высоким показателем”. По словам министра, в четвертом квартале будут подведены статистические данные, связанные с урожаем винограда, они в сравнении с прошлым годом были существенно выше. А в четвертом квартале виноград среди сельскохозяйственных культур имеет очень большой удельный вес. Министр заверил, что у нас будет более высокая экономическая активность, чем в прошлом году.

Коснувшись расходов на капитальное строительство, господин Хачатрян на совместном заседании комиссии НС заявил, что в 2021 году они запланированы на таком уровне, чтобы обеспечить рост экономики. По его словам, с учетом отрицательных развитий 2020 года главной задачей правительства является достижение результатов, которые дадут возможность дать старт восстановлению экономики страны, что, в свою очередь, позволит решить многие стоящие перед государством проблемы.

Правительство в будущем году также продолжит содействовать сфере переработки сельскохозяйственной продукции. По словам министра экономики Тиграна Хачатряна, данный проект состоит из двух частей — субсидирование процентных ставок за приобретение сырья, и приобретение предприятиями переработки оборудования в лизинг сроком на 8 лет.

На содействие сельскому хозяйству в будущем году правительство 31,2 млрд драмов, что превышает объемы содействия текущего года на 2,2 млрд драмов. Целью государственного содействия фермерам в 2021 году является повышение производительности и конкурентоспособности продукции.

С точки зрения производительности сфера сельского хозяйства пока остается одной из самых уязвимых. Предпринимаемые же меры приведут к повышению конкурентоспособности и росту производительности. Государственное содействие получит, в частности, и сфера растениеводства.

Что касается капитальных расходов на будущий год, то в эту сферу предусмотрено направить порядка 210 млрд драмов, или 3,2% номинального ВВП.

Объемы расходов на реализацию приоритетных программ, по словам министра финансов Атома Джанджугазяна, составят 81 млрд драмов на 21млрд драмов больше, чем в текущем году.

В этом вопросе важна, убежден глава финведомства, правильная оценка возможностей как заказчиков, так и подрядчиков, и поставщиков услуг. В отношении же текущих расходов избрана модель плавного бюджетирования, не предполагающая привлечение дополнительного финансирования, но дающая возможность выполнить все обязательства.

Больше, чем в нынешнем году, получит и Министерство труда и социальных вопросов — из госбюджета будет выделено 503,6 млрд драмов — на 10,7 млрд больше, чем в текущем году. Эти цифры озвучила на предварительных бюджетных слушаниях министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

Вышеуказанная сумма выделяется государством для реализации 99 мероприятий, включенных в 11 программ.