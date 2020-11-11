Производственники старой закалки — это особые люди.

Производственники старой закалки — это особые люди. Про таких говорят: честный, принципиальный, заботящийся о благе народа. И каждый раз, встречаясь с подобными людьми, понимаешь, что их опыт, жизненная позиция, видение ситуации востребованы (еще как!) и сегодня.

Комплексное производство

Глава инструментально завода “Шабер” Людвиг Микаелян как раз из людей старой закалки. Имея за плечами почти полсотни лет производственной деятельности, он неоднократно сталкивался со сложными ситуациями. И сейчас, когда наша страна ведет борьбу на два фронта — с коронавирусом и азербайджано-турецкой агрессией, он уверен, что долг каждого предпринимателя в Армении сделать максимум для того, чтобы еще более активизировать свою деятельность, приумножить рабочие места, выплачиваемые налоги и параллельно направить свои усилия на поддержку нашей армии.

“У нас сейчас один путь — производить и развивать страну. В то время, как наши солдаты ведут ожесточенные бои на передовой линии фронта, наша главная задача должна состоять в том, чтобы вести борьбу в тылу. И — да, я считаю, что сейчас тоже воюю, как и многие предприниматели, которые делают все для того, чтобы наша экономика оставалась сильной. Именно наша уверенность в победе и наша сила духа должна вести нас сегодня вперед — и на фронте, и в тылу”, — говорит наш собеседник.

На этом предприятии, расположенном в районе Нор Норка по дороге в Джрвеж, производят свыше 600 наименований ювелирных инструментов и оборудования для ювелирной промышленности: от разметочных и измерительных инструментов до фильерных, или, как их называют ювелиры, волочильных досок. По словам г-на Микаеляна, во всем мире нет подобного предприятия, где осуществлялось бы комплексное производство. Есть компании, специализирующиеся на изготовлении отдельных деталей, другие — на окончательной сборке инструментов. А “Шабер” выполняет весь спектр, но главное, подавляющее большинство инструментов — это собственные изобретения, основанные на высокопрофессиональных инженерных разработках.

“Шабер — это ювелирный инструмент, предназначенный для выскабливания и полировки поверхностей. Его острая грань позволяет снять фаску на торце изделия или неровности после опиливания. Хорошо заточенный шабер оставляет после себя ровную глянцевую поверхность. Мы в свое время также изготавливали этот инструмент. И когда пошли регистрировать компанию, то сразу на ум пришло именно это название, поэтому и зарегистрировали как ООО “Шабер”, — рассказывает предысторию создания предприятия учредитель компании.

Строительство предприятия начинали практически с нуля. Было много сложностей на этом пути. Но, как говорит г-н Микаелян, никакие преграды его не смогут остановить, поскольку сам себя он считает энтузиастом своего дела. Здесь сегодня трудятся мастера, за плечами которых не один десяток лет в сфере производства Армении. Каждая деталь, каждый штрих и изгиб — все выполняется ими сосредоточенно, скрупулезно, тщательно. Видимо, поэтому продукция “Шабер” столь востребована иностранными компаниями и известными ювелирами по всему миру и продается в более чем 30 странах: на всем постсоветском пространстве, в Швейцарии, Англии, США, Израиле, Турции, Ираке и т.д.

“Ювелира без инструмента не существует. Значит, для развития ювелирной сферы Армении нужно было закупать инструменты за рубежом и тратить наши деньги там. А почему нельзя их производить на месте, тем более, что у нас есть для этого и знания, и опыт, — рассуждает предприниматель. — В итоге, мы приобрели эту территорию, на которой в то время был только “скелет” бывшего здания. Когда здесь устанавливали первый станок, шел снег, и мы разожгли костер, на котором разогревали руки, чтобы они не прилипали к металлу станка. И так постепенно начали воздвигать стены и потолки здания, закупили станки, которые иранцы в те годы за копейки скупали в Армении и увозили из страны. Мы же перекупали у них, чтобы сохранить это наследие, и сейчас у нас есть более 100 работающих станков”. И добавляет, что специалисты предприятия внесли несколько десятков инновационных разработок в сферу изготовления ювелирных инструментов, которые повсеместно считаются изобретениями “Шабер”.

Отопительные печи для солдат

На заводе и сегодня производственный процесс идет во всю. Но помимо своего основного направления здесь сейчас активно заняты изготовлением отопительных дровяных печей, которые затем отправляются в Арцах.

“Впереди зима, и нашим солдатам нужны будут эти печи как для обогрева, так и для того, чтобы приготовить себе пищу. Ведь во многих местах противником уничтожены основные инфраструктуры, в результате чего эти территории лишены и газа, и электричества. Поэтому после обсуждений с правительством мы решили производить у нас отопительные дровяные печи. На сегодня свыше 500 штук уже отправлено на фронт. Примерно столько же изготовим в течение этого месяца. Если нам скажут, что нужно еще несколько тысяч, то мы полностью готовы произвести и это количество”, — заверил наш собеседник.

Наряду с этим продолжается и производство автоматизированных линий для выпечки. Это направление было внедрено на предприятии несколько лет назад. И сегодня, по словам г-на Микаеляна, практически все компании, поставляющие лаваш армянским солдатам, уже используют именно автоматизированные линии “Шабер”. Достичь этого удалось за счет того, что у новой автоматизированной линии, пояснил глава предприятия, имеется множество преимуществ перед аналогичными линиями для производства лаваша. Для того чтобы максимально приблизить качество выпекаемого лаваша к традиционному вкусу, который наши предки получали, изготавливая лаваш в тонире, новое оборудование изнутри имеет керамическое, а не металлическое покрытие. Подобный вариант, объяснил он, делает лаваш не только вкуснее, но и экологически чистым, поскольку до конца не исследовано, какие вещества выделяются при нагревании газом металлических поверхностей, соприкасающихся с выпекаемым лавашом. Поэтому на новой линии тщательно проработали этот момент, предложив подобный вариант керамического покрытия оборудования.

Разработанная специалистами “Шабер” автоматизированная линия для производства лаваша экспортируется в Лондон, в Нью-Йорк, Индонезию, продажи были и во Владивостоке, Твери, Чите. Привлекает заказчиков не только экологичность произведенного лаваша, но и высокая производительность и экономичность линии.

“Заказов у нас, действительно, много. Скажу больше. Наше предприятие не останавливалось ни в период пандемии, ни сейчас — в условиях военной обстановки в стране. Увеличилось и количество заказов от разных компаний по ремонту промышленного оборудования, чем мы также серьезно занимаемся. К нам обращаются предприниматели по вопросам, связанным с техникой, машинным оборудованием и т.п. То есть армянский бизнес начал думать о том, что надо производить, а не только импортировать и торговать, что меня, как производственника с многолетним стажем, очень радует и воодушевляет. Наконец-то наш народ понял (видимо, для этого появились необходимые условия), что страна должна производить, чтобы развиваться и двигаться вперед”, — заключил глава компании “Шабер”.