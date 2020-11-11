Арцах возвращается к мирной жизни

Государство 11 ноября, 2020 | Автор : admin

На фронтах Арцахской войны, развязанной 27 сентября Азербайджаном при содействии и подстрекательстве Турции, в ночь на 10 ноября установилось затишье.

Республика Арцах выстояла 44 дня непрерывного ожесточенного военного противостояния азербайджано-турецкой агрессии. Вчера наступило первое утро без прицельных обстрелов и бомбардировок населенных пунктов, объектов гражданской инфраструктуры и мирных жителей, по всей передовой линии прекращены боевые действия.

Перемирие вступило в силу после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, “с 06:00 сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе”.

Министерство обороны Армении заявило, что с 05:00 10 ноября Вооруженные силы Республики Армения совместно с Вооруженными силами Российской Федерации осуществляют выполнение положений трехстороннего заявления о прекращении карабахской войны, достигнутого премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана.

Россия немедленно по подписании заявления приступила к отправке миротворцев в Нагорный Карабах. На военно-транспортных самолетах Ил-76 из аэропорта Ульяновска в зону конфликта переправляется персонал миротворческой миссии и соответствующая военная техника, в количестве, утвержденном подписанным документом. В Минобороны РФ журналистам сообщили: “Для мониторинга за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается миротворческий контингент Российской Федерации — 1 960 военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобильной и специальной техники”.

Для мониторинга за соблюдением договоренностей о прекращении боевых действий российские посты будут размещены вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Основу военного контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческой операции будет размещено в районе города Степанакерта.