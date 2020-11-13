Аронян посвятил победу памяти наших жертв войны

Левон Аронян с победы начал выступление в крупном интернет-турнире по быстрым шахматам “Speed Chess Championship”, организованном популярным шахматным сайтом “Chess.com”.

В 1/8 финала наш гроссмейстер победил со счетом 14:11 российского коллегу Яна Непомнящего. Следующим соперником Ароняна будет француз Максим Вашье-Лаграв, одолевший с результатом 16,5:11,5 индуса Нихала Сарина.

Вчера поздно вечером матч этого этапа провел и второй представитель Армении Айк Мартиросян, сыгравший с американцем Хикару Накамурой. Эта встреча состоялась после выхода очередного номера нашей газеты. Главный приз турнира оспаривают 16 шахматистов, в том числе, действующий чемпион мира по классическим шахматам, норвежец Магнус Карлсен. Он тоже пробился в четвертьфинал, в котором сыграют также россиянин Владимир Федосеев и американец Уэсли Со. Кстати, Аронян посвятил свою победу памяти жертв Арцахской войны. “Последние дни стали самыми болезненными в моей жизни. Я скорблю со всем нашим народом и преклоняюсь перед нашими жертвами и их семьями. Преклоняюсь также перед ребятами, давшими большой бой и продолжающими свое святое дело. Молюсь и верю, что это будет наша последняя неудача в истории. Сегодняшнюю победу посвящаю памяти жертв Арцахской войны. Я верю также, что это станет новым началом побед нашего народа”,- написал Аронян на своей страничке в соцсети