Наша молодежка оказалась вне игры

Федерация футбола Армении заявила, что молодежная сборная нашей страны не сможет провести заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков до 21 года.

Сообщается, что в команде много зараженных коронавирусом, а в условиях военного положения невозможно в кратчайшие сроки получить разрешение на выезд из страны для новой группы футболистов этого возраста. Таким образом, армянская молодежка не может поехать на Кипр, где из-за запрета УЕФА на проведение домашних матчей должна была 13 и 18 ноября сыграть со сверстниками из Швеции и Исландии.

Армянская сторона уже соответствующим образом известила об этом УЕФА и федерации футбола стран-соперниц. Скорее всего, в этих играх отечественной сборной будет засчитано техническое поражение со счетом 3:0. За два тура до завершения отборочного турнира молодежная сборная Армении занимает предпоследнее — 5 место в своей подгруппе. На ее счету 3 очка в 8 матчах.