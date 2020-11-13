Дело ясное, что дело темное

Итальянская “Рома” отказалась отпускать Генриха Мхитаряна в национальную сборную Армении, лишив нашу команду своего лидера в предстоящих решающих матчах группового этапа Лиги наций. Федерация футбола Армении не смогла уговорить римлян пересмотреть свое решение.

В заявлении ФФА по этому поводу отмечается, что ситуация начала раскручиваться еще 6 ноября, когда римский клуб в официальном письме настоятельно посоветовал нашей федерации освободить Генриха от обязательства присоединиться к сборной Армении, учитывая… положительный тест на коронавирус у одного из игроков команды. При этом нам так и не удалось выяснить — касалось ли это игрока сборной Армении или самой “Ромы”, поскольку из текста сообщения пресс-службы ФФА это совершенно не понятно. Ну да ладно! Важнее другое — можно ли считать нормальным использование в официальном обращении частного клуба одной страны к общественной организации другого государства оборота “советуем освободить от обязательства”? Причем, не просто организации, а структуры, представляющей конкретную страну на международной арене в качестве члена ФИФА и УЕФА. Признаться, такая формулировка больше смахивает на ультиматум, чем на лексикон сотрудничающих партнеров.

Не ограничившись этим, представители “Ромы” 7 ноября отправили ФФА письмо от районного органа здравоохранения Рима, в котором отмечается, что, по принятому в Италии новому закону о здравоохранении, футболисты “Ромы” не могут участвовать в каких-либо спортивных мероприятиях под эгидой УЕФА до истечения срока карантина. Отмечается, что игроки должны самоизолироваться на клубной спортбазе и не могут покидать пределы Италии. Причем предусмотренные законом ограничения касаются не только футболистов римского клуба, но и других команд из регионов с наиболее широким распространением коронавируса. В связи с этим возникают новые вопросы. Считается ли официальный футбольный матч на уровне национальных сборных мероприятием, или это все же международное состязание? Если считается, то на каком основании “Рома” и другие итальянские клубы из зон риска выступают в Лиге Европы УЕФА? Складывается впечатление, что в ФФА что-то недоговаривают или скрывают.

В любом случае, в ФФА утверждают, что сам Мхитарян горел желанием присоединиться к сборной, учитывая важность предстоящих встреч. Однако все усилия капитана нашей дружины и руководства республиканской федерации по решению данного вопроса не увенчались успехом, так как римский клуб заявил, что не в состоянии противиться циркуляру государственного органа здравоохранения. Таким образом, ближайшие матчи наша сборная проведет без Мхитаряна.

Кстати, по сообщению официального сайта немецкого “Хоффенхайма”, во вторник сразу 4 игрока и один из членов тренерского штаба команды сдали положительные тесты на коронавирус, в связи с чем очередная тренировка была отменена по соображениям безопасности. Ранее еще у четырех футболистов клуба и одного из его сотрудников был выявлен коронавирус. И все же, “Хоффенхайм” не возразил против приезда своего форварда Саргиса Адамяна в сборную Армении.

Между тем, стало известно, что COVID-19 проник и в нашу сборную, из-за чего она недосчиталась приглашенных на стартовавший 10 ноября в столичной футбольной академии подготовительный сбор вратарей Арсена Бегларяна и Анатолия Айвазова (оба из ереванского клуба “Урарту”), а также защитника “Пюника” Роберта Акопяна. Вместо них в сборную вызваны голкиперы Григор Меликсетян (“Гандзасар-Капан”) и Вардан Шахатуни (“Арарат-Армения”). Число приглашенных игроков сократилось на двое, достигнув 25. С учетом последних изменений полный список готовящихся к решающим матчам игроков выглядит так: вратари — Давид Юрченко (“Шахтер”, Караганда, Казахстан), Григор Меликсетян (“Гандзасар-Капан”), Вардан Шахатуни (“Арарат-Армения”), защитники — Оганес Амбарцумян (“Анортосис”, Кипр), Камо Оганесян (“Кайрат”, Казахстан), Арман Оганесян (“Тобол”, Казахстан), Вараздат Ароян (“Тамбов”, Россия), Андре Чалышир (“Гетеборг”, Швеция), Тарон Восканян (“Алашкерт”), Сероб Григорян (“Пюник”), Айк Ишханян (“Гандзасар-Капан”), Андраник Восканян (“Ван”), полузащитники — Эдгар Бабаян (“Хобро”, Дания), Геворг Казарян (АЕЛ, Кипр), Аршак Корян (“Химки”, Россия), Тигран Барсегян (“Астана”, Казахстан), Ваан Бичахчян (“Жилина”, Словакия), Артак Григорян (“Алашкерт”), Ангуло Вбеймар (“Гандзасар-Капан”), Акоп Акопян (“Урарту”), Соломон Удо, Карен Мурадян, Агван Папикян (все — “Арарат”), нападающие — Александр Карапетян (“Тамбов”, Россия), Саргис Адамян (“Хоффенхайм”, Германия).

Напомним, что 15 ноября армянская сборная сыграет на выезде со сборной Грузии, а через три дня уже в качестве хозяина поля померится силами с командой Северной Македонии. Эта игра пройдет на Кипре, поскольку УЕФА из-за ситуации в Арцахе временно запретила проведение матчей под своей эгидой в Армении и Азербайджане. Пока Армения уступает всего 1 очко своим ближайшим соперникам, лидирующим во 2-й группе дивизиона “С”. Победа позволит нашей команде обойти их и продолжить борьбу за попадание в финальный этап чемпионата мира.