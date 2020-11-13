Оппозиция протестует против подписанного заявления

После подписания премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым известного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, несогласные с текстом заявления политические силы Армении (таковых насчитывается более семнадцати) и представители гражданского общества в среду провели многотысячный митинг.

Напомним, что, согласно подписанного 10 ноября документа, Азербайджану возвращается львиная доля территории Арцаха со всеми коммуникациями, населенными пунктами, инфраструктурой — предполагается передача под контроль Азербайджана всех освобожденных территорий, часть Арцаха, в том числе символ Арцаха Шуши, имеющей не только культурное но и стратегическое значение, а также предполагается предоставление по территории Армении транспортного коридора для сухопутного сообщения между Нахиджеванским анклавом и Азербайджаном.

Инициаторы акции протеста, собравшись на площади Свободы, предъявили свое требование — отставка премьер-министра Пашиняна, как единственный выход из сложившейся ситуации.

На площади Свободы выступили представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, секретарь парламентской фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян, члены фракции Наира Зограбян, Ивета Тоноян, Шаке Исаян, руководитель партии “Родина” Артур Ванецян, член РПА, бывший депутат НС Карине Аджемян и другие. Требование отставки премьера оппозиция обуславливает ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

Отметим, что, помимо оппозиционной партии “Процветающая Армения”, имеющей представительство в законодательном органе, в митинге участвовали крупные внепарламентские силы — бывшая партия власти Республиканская партия Армении, обладающая многолетним опытом парламентаризма АРФ “Дашнакцутюн”, экс-министр обороны и экс-премьер Вазген Манукян, экс-замглавы СНБ Давид Шахназарян, экс-спикеры НС Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, другие политические деятели, представители иных партий.

Между тем, полиция требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено. В первые часы митинга полиция подвергла приводу 129 граждан, большинство которых, впрочем, вскоре были отпущены.

Многотысячная процессия протестующих побывала и на площади Республики, у Дома правительства, также требуя отставки премьера. Затем двинулась к зданию парламента, требуя незамедлительного созыва внеочередного заседания, дабы обсудить вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста главы Кабинета министров.

У парламентского комплекса протестующих уже ждал (как и у Дома правительства) усиленный кордон полиции. Митинг прошел мирно. В основном его вел известный журналист с телеканала “Еркир медиа” Гегам Манукян, которого, в конце концов, пригласили в Службу национальной безопасности и до момента написания данной статьи наш коллега не покидал стены компетентного органа.

Впрочем, туда же были приглашены и другой член АРФД Ишхан Сагателян, экс-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, еще около десятка организаторов протеста, которым уже предъявлено обвинение в организации митинга в условиях военного положения, что запрещено законодательством Армении.

В среду вечером оппозиция пыталась добиться созыва внеочередного пленарного заседания парламента. Оппозиционной фракции “Процветающая Армения” (лидер которой Гагик Царукян также ныне находится в стенах СНБ за организацию митинга в условиях военного положения) с помощью другой оппозиционной фракции “Просвещенная Армения” удалось собрать нужное количество голосов для инициации созыва внеочередного заседания, однако оно не состоялось ввиду отсутствия кворума — естественно, депутаты парламентского большинства фракции “Мой шаг” не пришли в парламент. А оппозиция требовала, чтобы они пришли и голосовали за отставку ими же выдвинутого и избранного премьер-министром однопартийца Никола Пашиняна.

В первый день митинг завершился поздним вечером у стен парламента, организаторы обещали информировать народ о своих дальнейших действиях.

Вчера днем они провели пресс-конференцию, и первое сообщение было о том, что все лидеры оппозиции находятся в СНБ.

Представители оппозиции повторили свое требование об отставке Никола Пашиняна и его политической команды, заявив, что заставить их молчать уже невозможно. “С нами армянский народ в Армении и Диаспоре”, — заявила представитель АРФД Лилит Галстян, добавив, что за спиной народа единолично был подписан акт о капитуляции.

Вчера в 17:00 оппозиция созвала новую акцию протеста, которая должна была начаться у Матенадарана и продолжиться шествием по улицам Еревана.