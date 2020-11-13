Никол Пашинян: “Мы оказались перед реальностью, иного выхода из которой просто не было”

О причинах, побудивших его к подписанию 10 ноября трехстороннего заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о полном прекращении огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, а также о смысле содержащихся в этом документе положений и о будущем Армении и Арцаха премьер-министр Никол Пашинян рассказал в своем обращении к армянскому народу 12 ноября 2020г.

Ниже приводим полный текст обращения премьер-министра Никола Пашиняна:

“Дорогой народ,

Сестры и братья,

Армения и армянский народ переживают чрезвычайно трудные дни. В наших сердцах скорбь, в наших глазах слезы, в наших душах боль. Завершение начавшейся 27 сентября войны подписанием такого документа, каким является совместное заявление премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 10 ноября, по сути вызвало общественное разочарование и многочисленные вопросы, ответ на которые ожидается в первую очередь от меня.

Почему был подписан подобный невыгодный для Армении документ?

Это произошло в тех условиях, когда Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения докладывал, что минутой раньше нужно остановить войну, а президент Арцаха сигнализировал, что, если военные действия не остановят в течение дней, а по некоторым сценариям даже часов, мы можем потерять Степанакерт.

Многие, конечно, могут сказать, что если мы уже потеряли Гадрут, Шуши, мы могли потерять также Степанакерт и от этого не много чего бы изменилось. Действительность, однако, несколько иная, потому что, если бы был потерян Степанакерт, который, как уже в публичном выступлении подтвердил президент Арцаха Араик Арутюнян, в этот момент по большому счету был беззащитен, после этого неизбежно были бы потеряны Аскеран, Мартакерт, притом чрезвычайно предсказуемо, потому что эти города в момент начала войны были тылом, довольно далеко от передовой линии и не имели оборонительных построек и укреплений, также не было столько боеспособных сил, которые реалистично могли реализовать оборону этих городов.

А что бы произошло после падения этих городов? Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой оборонительные районы Армии обороны оказались бы в кольце противника, что означает, что почти 20 тысяч наших солдат и офицеров оказались бы в состоянии окружения, неизбежно оказавшись перед перспективой гибели или плена. В этих условиях понятно, было бы неизбежно также падение районов Карвачара и Кашатаха, приведя к полной катастрофе.

Многие, по логике времени, возможно озвучат вопрос, почему я в момент подписания договора был так озабочен безопасностью наших солдат и почему не был столь же озабочен до этого?

Проблема в том, что, по сути, самая важная функция командующего состоит в том, чтобы ставить перед солдатом задачи, у которых есть конкретная тактическая или стратегическая цель и командующий ставит эти задачи, понимая, что их выполнение может привести к гибели солдата, гибели солдата во имя родины.

Фактически будучи в роли Верховного главнокомандующего, с первого дня начала войны я ставил такие задачи перед армией, вооруженными силами. Но когда создается ситуация, когда солдат каким-либо образом не может повлиять на дальнейший ход событий, уже не солдат должен погибнуть во имя родины, а родина должна пойти на жертвы во имя солдата, командующий должен не дать солдату приказ погибнуть, а он сам должен погибнуть во имя солдата.

С этим пониманием я подписал известный всем вам, печально известный документ, и подписывая этот документ, я понимал, что лично вероятность моей собственной гибели чрезвычайно велика — не только в политическом, но и в физическом смысле, но жизнь 25 тысяч солдат была важнее, думаю, также для вас.

Под угрозой была жизнь солдат оказавших родине безраздельную службу, притом, эти солдаты не имели никакой возможности повлиять на эту, создававшуюся в тылу, ситуацию, в тылу больше не было таких боеспособных сил, которые могли бы реалистично повлиять на ситуацию и значит, пришло время командующего, поставить собственную жизнь под угрозу во имя этих солдат, и в физическом, и в политическом плане. Пришло время родины пойти на жертвы во имя этих солдат, ничего не пожалевших во имя родины, и я подписал эту бумагу именно с этим пониманием.

Притом, в этой ситуации и в условиях вопрос шел уже не о днях и неделях, где можно было избежать, схитрить, а решение должно было быть принято в течение часов, в противном случае мог начаться процесс, который бы завершился гибелью или пленом 10 тысяч, 20 тысяч, 25 тысяч солдат.

Многие сейчас также задают такой вопрос: почему я не подал в отставку, чтобы не подписывать эту бумагу? Потому что это бы означало дезертирство, это бы означало оставить выполнение адской миссии во имя солдата на плечи кого-то другого, с той надеждой, что потом бы сказали, что премьер-министр Пашинян был таким патриотом, что не подписал эту унизительную бумагу, а этот другой оказался слабаком и предателем и пошел на подобный постыдный шаг. Также по той причине, что как я сказал, решения должны были приниматься в течение часов, в противном случае маховик мог завертеться, что больше никаким образом не было бы возможно остановить.

Следующий вопрос, который периодически звучит: а почему до подписания этого документа я не посоветовался с народом. По очень простой причине: во время разговора с народом я должен был публично искренне представить объективную ситуацию, а это означает, передать подробные сведения о ситуации также противнику. Более того, представить ему подробный план окружения наших 25 тысяч солдат в течение часов, со всеми вытекающими из этого последствиями. И потом, я пообещал обсудить с народом варианты урегулирования Карабахского вопроса, а этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а лишь прекращение военных действий. Карабахский вопрос как не был решен, так и не решен, и в этом плане дела еще впереди.

Понятно и естественно возникновение следующего вопроса: а почему перемирия, даже на таких условиях, невозможно было достичь в первые дни войны? Или, возможно, чуть позже. Тому имелись две причины: во-первых, для этого мы должны были без боя сдать семь районов, включая Шуши, и во-вторых, военная ситуация была такова, что мы надеялись, посредством привлечения новых ресурсов, сверхчеловеческими усилиями суметь переломить ситуацию. Именно в этом причина того, что я, президент Арцаха постоянно выступали с призывами встать на защиту Отечества, но также пытались сделать это так, чтобы наше послание не сломило, не разочаровало воинов, сражающихся на передовой, не дало противнику дополнительной информации о наших проблемах.

Мы — конкретнее, президент Арцаха, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, командующий Армией обороны, я лично, правительство РА, представители нашей политической команды и, естественно, в первую очередь наши сражающиеся воины, добровольцы, офицеры, генералы сделали все, чтобы зубами удержать каждый сантиметр. И наше войско сражалось героически. Сражалось, чтобы не сдаваться, а удержать, билось не для того, чтобы потерпеть поражение, а победить. И сражалось практически против трех армий. Но, увы, как отметил вчера в своем послании президент Арцаха, мы не сумели в достаточной мере встать рядом с армией. Добровольческое и мобилизационное движение, конечно, с бесчисленными героическими проявлениями, не оказалось достаточно прочным, чтобы иметь возможность решить возникшую проблему, и мы оказались перед реальностью, иного выхода из которой просто не было.

Что касается содержания непосредственно документа, то он действительно плох для нас, но не следует делать его еще хуже, чем есть в реальности. В частности, муссируются слухи о сдаче Мегри, что является абсолютной чушью. Речь всего лишь идет о разблокировании региональных транспортных путей, в том числе из Азербайджана в Нахичевань, но это значит, что должны быть разблокированы также транспортные пути, ведущие из Еревана в Сюник через Нахичевань, в том числе железнодорожное сообщение Армении с Исламской Республикой Иран, что может иметь существенное значение для дальнейшего развития экономики нашей страны.

Что касается Нагорного Карабаха, или точнее его сегмента, находящегося под контролем властей Арцаха — с размещением миротворцев Российской Федерации Лачинский коридор от Гориса до Степанакерта будет функционировать бесперебойно, причем и в секторе Шуши. Российские миротворцы обеспечат такую степень безопасности, чтобы связь Степанакерт-Ереван была надежной. Миротворцы обеспечат также безопасность рубежей этого сегмента Арцаха, так что жители населенных пунктов, находящихся в зоне дислокации миротворцев, должны по возможности быстрее вернуться в свои населенные пункты, и правительства Армении и Арцаха сделают все, чтобы по возможности быстрее устранить разрушения, создать все необходимые условия для мирной и нормальной жизни.

Принципиально важно окончательное решение Карабахской проблемы и вопроса статуса Арцаха. В этой части наши задачи неизменны и международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. По существу, для международного признания Арцаха сейчас имеются более весомые доводы.

Хочу коснуться наших дальнейших действий в Республике Армения. Наша первоочередная задача — восстановление в стране атмосферы стабильности и безопасности, являющейся единственной гарантией обеспечения власти народа. В данный момент именно это мы должны обеспечить в первую очередь — дабы народ в полной мере обладал своим неотъемлемым правом формировать власть, иметь власть. Правительство не поддастся на провокации погромщиков, покровительствуемых прежними властями. Многие из организаторов и активных участников имевших место беспорядков арестованы, многие скрываются, но будут непременно выявлены и привлечены к ответственности.

Призываю всех соотечественников не поддаваться на провокации, сплотиться вокруг правительства, решительно настроенного всецело выполнить свою ответственность по выводу страны из сложившейся ситуации, в то же время гарантируя, что никто не отнимет принадлежащую народу власть во имя реализации своих целей по возвращению страны в водоворот расхищения и коррупции. Горькие плоды именно этого расхищения и коррупции, когда десятилетия достояние и доходы страны не служили делу развития армии, а утекали в карманы известных вам лиц, мы пожинаем сегодня.

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордое армянство Диаспоры.

У нашей страны есть будущее, и мы должны сделать все, чтобы нынешнее жестокое испытание стало важным краеугольным камнем этого будущего, и мы всей нацией извлечем уроки из допущенных нами ошибок. Многие спросят: неужто после этой жестокой войны можно говорить о прекрасном будущем. Да, потому что в мире есть государства, подвергшиеся самым жестоким капитуляциям XX века, сегодня же значатся в ряду самых могучих государств мира. Они сделали это после жестокого поражения, сделав акцент на образовании, развитии науки, промышленности и демократии. Именно это должно быть нашей первоочередной задачей. И я призываю всех сосредоточиться на этой задаче во имя могущества нашей Родины. Именно это станет лучшим нашим служением памяти наших жертв, нашим раненым и ставшим инвалидами военнослужащим. Их родным, семьям, матерям, отцам, женам, детям.

Они, родные погибших, конечно, зададут нам вопрос — во имя чего, в конечном счете, погибли их родные. Ответ на этот вопрос один — в первую очередь, во имя спасения народа Арцаха от геноцида, во имя защиты права армянского народа на жизнь. Мы обязаны, живя и развивая нашу Родину, вечно помнить павших, заботиться о будущем их детей, их беспредельной преданности.

Наш поклон перед их памятью — наш каждодневный созидательный труд, образование, которые должны благоустроить нашу страну.

И значит:

Да здравствует свобода

Да здравствует Республика Армения

Да здравствует Республика Арцах

И да здравствуют наши дети, которым предстоит жить в Свободной и Счастливой Армении.

Преклонение перед памятью наших павших”.