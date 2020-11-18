В тренде фермерские микрокредиты

Правительство намерено в будущем году сократить выделяемые из госбюджета субсидии по кредитам на племенное скотоводство и строительство новых теплиц. Подобное решение, как отметил министр экономики Тигран Хачатрян, объясняется тем, что количество проработанных заявок для получения кредитов по этим направлениям проявляет тенденцию к уменьшению.

Заявок стало меньше

Если говорить цифрами, то субсидии по займам на племенное скотоводство и создание современных ферм сократятся почти в два раза — с 1,5 млрд до 800 млн драмов. Наполовину планируется уменьшить и финансовую помощь государства на строительство теплиц. Общий объем субсидий, выделяемых на проценты по сельхоз кредитам, здесь сократится с 360 млн до 170 млн драмов. Что касается субсидий, предусмотренных на создание интенсивных садов и виноградников по современным технологиям, то их также предусмотрено уменьшить с 380 млн до 240 млн драмов. Значительно сокращено и субсидирование процентов по кредитам на оросительные системы — примерно с 410 до 100 млн драмов, а также на кредиты по установке противоградовых систем в садах и виноградниках — с 230 млн до 65 млн драмов.

Основная причина сложившейся ситуации, по словам главы Минэкономики, в том, что заявок от фермеров пока поступает не очень много. Иначе говоря, фермеров, готовых внедрять новые технологии в сельское хозяйство, оказалось гораздо меньше, чем ожидалось. Более популярными оказались небольшие фермерские кредиты размером до 1 млн драмов, выдаваемые на общие нужды. Поэтому здесь финансирование почти удвоится в 2021 году — с 2,1 до 4 млрд драмов.

Прогнозировался рост кредитования

Впрочем, микрокредиты и ранее пользовались довольно широкой популярностью среди сельчан. Еще в мае текущего года в Минэкономики зафиксировали резкий рост спроса на сельхозкредиты, который в то время объяснялся реализацией госпрограмм по нейтрализации последствий пандемии коронавируса. Ведь в соответствии с антикризисными программами правительства предусматривалась возможность обнуления процентных ставок для различных программ в сельскохозяйственной сфере. Однако по динамике своего роста наиболее активными были именно микрокредиты фермерских хозяйств в размере до 1 млн драмов.

Экономическое ведомство страны с учетом столь высокого интереса к сельхоз кредитам прогнозировало в то время существенное увеличение объемов кредитования в сельскохозяйственной сфере по итогам этого года в сравнении с прошлогодними показателями. Этот прогноз основывался на анализе имеющихся в то время данных, согласно которым в период с 1 января по 31 марта 2020 года за получением сельхоз кредитов обратилось 1,6 тыс. фермеров, общая сумма займа которых составила порядка 6,8 млрд драмов. Однако только с 1 по 20 апреля нынешнего года этот показатель вырос в два раза. При этом в результате проведенного мониторинга было выявлено, что уровень адресности сельхозкредитов составляет 90%-95%, а невозвратности — всего 0,5%-1%.

Наблюдалась высокая активность

Что интересно, в условиях чрезвычайного положения в Армении был зафиксирован рост заинтересованности к госпрограммам по содействию строительству и функционированию так называемых “умных ферм”. Представляя статистику в этом направлении, в Минэкономике отмечали, что если в течение последних двух лет в общей сложности было подано 243 заявки, то с начала этого года до середины апреля количество обращений достигло 53. К концу весны 2020 года уже было возмещено строительство семи объектов, а 24 заявителя получили лицензии и подписали контракты на реконструкцию ферм.

Возросший интерес фермеров к проекту “умных ферм” в ведомстве объясняли тем, что правительством были повышены гарантии на предоставление возмещения затрат на строительство. Не последнюю роль в этом сыграло также и то, что многие фермеры сумели ознакомиться с этим проектом на практике. К тому же многие предприниматели в первое время не доверяли программе, и хотели удостоверится в эффективности таких ферм. Наряду с этим в рамках программы было приобретено порядка 380 голов племенного скота, на что из госбюджета было выделено порядка 466 млн. драмов.

Элемент компенсации в размере от 30 до 50% от суммы осуществленных расходов содержала и программа по развитию интенсивных садов. В этом направлении также наблюдалась довольно высокая активность со стороны фермеров. Для сравнения, если в течение всего 2019 года было получено 20 заявок, то в первые месяцы нынешнего года в рамках программы по интенсивному садоводству уже было вовлечено 15 новых бенефициариев.

Лизингу дан “зеленый свет”

Суля по всему, негативные последствия пандемии, а затем и военная ситуация в стране оказали свое влияние на наметившийся ранее спрос в этом направлении, что в итоге и привело к постепенному сокращению заявок от фермеров. Дальнейший мониторинг Минэкономики, видимо, более или менее прояснит ситуацию. В любом случае субсидии на этой стадии будут сокращены, а финансовое содействие перенаправлено на те программы, которые по-прежнему пользуются спросом.

Так, в ближайшей перспективе планируется увеличить субсидии предприятиям, занятым в производстве вин и коньяка, молочной продукции и консервов. Речь идет о росте примерно с 1 млрд до 1,6 млрд драмов. Проценты субсидируются по кредитам на закупку урожая и сырья, а полученные компанией средства направляются напрямую фермерам.

Но главное, вырастет объем финансовых субсидий процентных ставок, выделяемый на лизинг сельскохозяйственных машин. Ведь модернизация парка сельскохозяйственной техники и механизация сельскохозяйственных работ являются одним из необходимых условий для роста объемов сферы в целом. Серьезную роль в этом плане, как показывает мировой опыт, может сыграть предоставление техники фермерам на условиях лизинга. Так вот, в этом направлении предусмотрено увеличение субсидий на лизинг сельхоз машин со 190 млн до 280 млн драмов, а по линии оборудования — с 450 млн до 550 млн драмов. Тем самым фермерам дается возможность не только приобретать по выгодным механизмам новую технику, но и покупать в лизинг современное оборудование для совершенствования своего производства, благодаря чему эффективность сельскохозяйственной сферы может вырасти в разы.