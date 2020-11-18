Карапетян поедет на чемпионат Европы

Чемпион Европы 2018 года Фердинанд Карапетян все-таки примет участие в очередном европейском первенстве по дзюдо, стартующем сегодня в Чехии.

На турнир он поедет в сопровождении главного тренера нашей национальной сборной Оганеса Давтяна. Ранее сообщалось, что Карапетян (выступит в весовой категории до 73 кг) из-за военного положения в Армении не может выехать на этот чемпионат, в котором будут розыграны важные рейтинговые очки в зачет олимпийских игр.