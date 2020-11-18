Македония недосчитается лидеров

Ряд ведущих игроков сборной Северной Македонии не примут участия в заключительном матче группового турнира Лиги наций УЕФА с национальной командой Армении, который пройдет 18 ноября на нейтральном поле — на Кипре.

Против нашей команды, по сообщению сайта Macedonian Football, не сыграют лидер македонцев, лучший бомбардир в истории их сборной Горан Пандев (34 гола в 108 матчах), вратарь Столе Димитриевски (“Райо Вальекано”, Испания), полузащитники Энис Бардхи (“Леванте”, Испания), Ариян Адеми (“Локомотив”, Хорватия), Эзган Алиоски (“Лидс Юнайтед”, Англия), Бобан Николов (“Фехервар”, Венгрия), Стефан Спировский (АЕК, Кипр) и Элиф Элмас (“Наполи”, Италия). Издание отмечает, что Элмас получил мышечную травму, а Пандев — просто отказался играть. Причины отсутствия остальных перечисленных игроков информация не сообщаются.

Стоит отметить, что Федерация футбола Северной Македонии не подтверждает, но и не опровергает информацию сайта. Из этой когорты только Бардхи не выходил на поле в историческом матче 12 ноября, в котором, победив грузин, македонцы впервые пробились на чемпионат Европы. Если информация верна и македонский сайт не лукавит, то отсутствие почти всего основного состава македонцев значительно облегчит задачу сборной Армении в игре с этой командой в заключительном туре группового турнира Лиги наций УЕФА. Эта встреча, намеченная на 18 ноября в Кипре, начнется в 21:00 по ереванскому времени. В случае победы наша сборная получит право на участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Любой другой результат устроит македонцев. Кстати, судить встречу будет шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом, судившим отборочный матч чемпионата Европы между национальными сборными Армении и Дании (1:4), состоявшийся 4 сентября 2017 года.

Впрочем, похоже, что соперник действительно недосчитается ряда игроков. Это подтверждается и комментариями ряда футболистов македонской сборной. Так, Эннур Тотре отметил: “Мы вышли на чемпионат Европы, но понимаем, что каждый матч является важным. Мы достаточно хорошо знакомы со сборной Армении и постараемся максимально хорошо выполнить свои профессиональные функции. В нашей команде много изменений, многие игроки отсутствуют, но я верю, что мы, присутствующие здесь, сделаем все возможное. Важно занять первое место в своей группе”.

А вот мнение Дарко Мичевски: “Быть ​​частью национальной сборной — всегда большая честь. Я попробую рискнуть. Я не чувствую давления от необходимости менять Элмаса, Адеми или Бардхи. Каждый футболист горит желанием играть за свою страну”.