Святыни — под охрану российских миротворцев

Сербская поговорка гласит “Строят люди, рушат турки”. Справедливость этой народной мудрости в очередной раз была подтверждена в ночь на 10 ноября, когда после подписанного 9 ноября руководством Армении, России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий, азербайджанцы, вторгшиеся в город Шуши в Арцахе, осквернили храм Сурб Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя).

Варвары оставили следы на внутренних и внешних стенах церкви — исписали их надписями, разбили лицо статуе ангела с ограды храма. Не говоря о том, что 8 октября храм был дважды обстрелян ВС Азербайджана и серьезно поврежден. Глумление и уничтожение под корень армянских христианских святынь и цивилизационного наследия в целом — почерк азербайджанских вандалов. Напомним, в частности, что после включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджанской ССР в 1921 году власти этой республики начали не только вытеснение армян со своей исторической земли, но взялись за уничтожение архитектурно-культурного наследия. Как свидетельствовал историк Грачик Арутюнян, за время нахождения Нагорного Карабаха в составе советского Азербайджана, а также во время боевых действий первой карабахской войны были разрушены, взорваны и полностью уничтожены 167 церквей, 8 монастырских комплексов, 123 исторических армянских кладбища и 47 поселений. Разбиты 2500 хачкаров и более 10 000 надгробий, бульдозерами снесены 13 историко-археологических памятников.

На данный момент на переходящих под контроль Азербайджана территориях находится множество религиозных и цивилизационных сооружений, памятников, различных произведений искусства, древних памятников, сохранение которых оказалось под угрозой. С решительным осуждением случившегося выступила Армянская Апостольская церковь. Отдел межцерковных отношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина распространил сообщение, в котором ААЦ решительно решительно осуждило произошедшее, назвав это явным вандализмом и проявлением нетерпимости. ААЦ призвало международное сообщество и религиозные структуры предпринять соответствующие меры для предотвращения варварств со стороны властей Азербайджана в отношении религиозных и культурных памятников, а также пресечь проявления антиармянских настроений в Карабахе.

В свою очередь, Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения заявило, что в эти дни оно находится в постоянном контакте с ЮНЕСКО и другими международными организациями, занимающимися защитой культурных ценностей, привлекая их внимание на проблему угрозы армянскому историко-культурному наследию и археологическим памятникам в Арцахе. Принимая во внимание, что в прошлом Азербайджан не раз нарушал нормы международного права о преднамеренном уничтожении ценностей, являющихся культурным наследием, уже существующие свидетельства вандализма в случае с церковью Казанчецоц, а также случаи нарушения обязательств ООН и Совета Европы, Министерство заявило, что будет предпринимать немедленные и решительные шаги по предотвращению и осуждению проявлений азербайджанского вандализма. Однако справедливости ради надо отметить, что привлечение внимания ЮНЕСКО к вопросу сохранения культурных ценностей Карабаха кажется маловероятным. Во-первых, в этой структуре уже давно наличествует серьезное проазербайджанское лобби, которое ведет целенаправленную и непримиримую политику в плане присваивания себе армянского культурного наследия. А ЮНЕСКО часто идет на поводу у Азербайджана и не всегда придерживается принципов справедливости и объективности. “Беззубую” позицию ЮНЕСКО можно проследить на многих примерах. В частности, можно вспомнить уничтожение культурного наследия в Сирии и Ираке со стороны ИГИЛ начиная с 2014 года (взорванные или уничтоженные в Пальмире уникальные храмы, мечети, минареты и памятники, разграбленный музей в Мосуле и т.д.).

Адекватной реакции не последовало и в 2005 году, когда азербайджанская армия бульдозерами разрушила 2000 армянских надгробных хачкаров (крест-камней) на кладбище около города Джуга в Нахиджеване. Политику массового уничтожения хачакров Азербайджан здесь начал еще с 1998 года. Всего же на этом кладбище было 10 тысяч хачкаров IX-XVII веков, один из которых демонстрируется в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН. В целом в армянском Нахиджеване, оказавшемся под контролем Азербайджана в том же 1921 году, было уничтожено 27 тысяч памятников армянского культурного наследия VII-XIX веков — церквей, монастырей, часовен и надгробных хачкаров, представляющих большую историческую и культурную ценность.

Ну, а среди самых свежих примеров бездеятельности ЮНЕСКО- превращение в мечети двух символичных византийских памятников, известных своими шедевральными фресками- собора Святой Софии в Стамбуле и памятника всемирного наследия монастыря Хора. Реакцией ЮНЕСКО на это было лишь выражение “глубокого сожаления” о решении властей Турции и никаких предпринятых решительных шагов. Однако полное понимание ситуации и решительные шаги последовали от России. После того, как угроза осквернения замаячила уже над армянским монастырем Дадиванк в Карвачарском (Кельбаджарском районе) Арцаха (который должен 25 ноября перейти под контроль Азербайджана), когда из него стали вывозить религиозные ценности и предметы культа и спасать все, что возможно унести, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Во время разговора Путин “подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности” христианских храмов и монастырей в районах Нагорного Карабаха, которые переходят Баку. Алиев в ответ заверил, что храмы “будут должным образом охраняться государством” и ими смогут пользоваться христиане. Сколько стоят заверения азербайджанской стороны-объяснять не нужно. Главное, что со стороны РФ было принято единственное на данный момент верное решение — переход контроля над древним христианским храмом в Дадиванке к миротворческим силам Российской Федерации. По логике и судя по позиции президента РФ, миротворцы встанут на защиту и остальных армянских памятников на территории Арцаха.

“Сообщаю, что Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, опасность ему не грозит”, — уже написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-канцелярии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Ваграм Меликян. По его словам, сейчас в храме находятся несколько церковных служителей, которые продолжат богослужения.

А в заключении хотелось бы привести очень характерную выдержку из репортажа корреспондента РБК, побывавшего в Каравачаре и побеседовавшего с российским миротворцем.

“Старший сказал, христиан защищать”, — отметил в разговоре с корреспондентом РБК миротворец в капитанских погонах, находящийся рядом с монастырем. О дополнительных указаниях от командования он не сообщил.