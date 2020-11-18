Турция еще долго будет терроризировать регион

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сожалением констатировала, что переброшенные в зону азербайджано-арцахского конфликта боевики продолжают там оставаться. “Боевики к сожалению, которых перебрасывали, не исчезли и не испарились, это конкретная информация, которая основывалась на имеющихся фактах, она была подтверждена не только российской стороной, но мы о них сказали, как только о них стало известно и изложили свою аргументацию”, — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, что Россия подтверждала факт переброски боевиков из Ближнего Востока в район Карабаха, и будут ли наказаны виновные. По ее словам, российская сторона исходит из того, что этот вопрос будет решен и к этому должны приложить усилия все стороны, заинтересованные в мире в регионе.

“С нашей стороны этим занимаются военные эксперты. Но думаю, что данный вопрос требует в большей степени конкретной работы специалистов и затем, отчета об итогах, а не наоборот”, — сказала Захарова.

К выводу боевиков, а точнее заброшенных в Арцах Турцией террористов из Сирии, Пакистана, Афганистана, призывали и Россия, и ООН. Однако Турция и Азербайджан их оттуда выводить не собираются. На мой взгляд, напротив, эти террористы будут дислоцироваться на тех территориях, которые по подписанному 9 ноября Россией, Азербайджаном и Арменией соглашению, перешли под контроль Азербайджана и, по большому счету, Турции. Более того, по моему глубочайщему убеждению, террористов и прочий азербайджано-турецкий сброд будут расселять на этих территориях, в т.ч. в Шуши под видом так называемых азербайджанских беженцев.

Сегодня в Азербайджане ведется пропагандистская кампания о якобы готовности всех т.н. азербайджанских беженцев из Арцаха вернуться в места былого проживания. Не уверена, что это так, ибо эти люди, плохо ли, хорошо ли, как-то обустроились в Баку и иных населенных пунктах Азербайджана и должны понимать, что в Арцахе их ждет выжженная земля с уничтоженными азербайджано-турецкими обстрелами домами, инфраструктурой и т.д. Однако, как показывает история этого искусственного гособразования, азербайджанские власти готовы гнать этих людей, как скот, для того, чтобы обеспечить заселение в очередной раз подаренных им армянских земель. Более чем вероятно, что среди “вернувшихся в места былого проживания азербайджанцев” окажутся как террористы, так и турецкие военные, снабженные подготовленными в Баку соответствующими документами. Кто проверять-то будет, возвращаются действительно азербайджанцы, покинувшие в 90-х эти территории из-за Азербайджаном же развязанной войны против Арцаха и Армении, или косящие под них террористы и турецкие военные? Не прописано это нигде. А значит, все возможно.

Кстати, именно Турция выразила недовольство подписанным соглашением. Этот документ не подразумевает участия Анкары в миротворческой операции. А сотрудничество с Россией в мониторинговом центре, который должен располагаться на территории Азербайджана, не в зоне конфликта, Турцию не удовлетворяет. Глава оппозиционной Партии обновления, депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз считает, что сколько бы наблюдательных центров ни было создано, реализовать соглашение будет непросто. Кроме того, по его словам, это соглашение — оно явно не удовлетворяет Азербайджан в полной мере: “Соглашение не в полной мере удовлетворяет Баку, в нем есть пункты, говорящие о победе Азербайджана, но он не получил то, на что рассчитывал с самого начала. Хотя в сложившихся условиях соглашение было подписано, для Азербайджана все еще остается некоторая неопределенность. Я не чувствую, что они слишком счастливы”.

Более того, в Азербайджане, несмотря на пафосные празднования так называемой “победы”, которая реальной победой не является, ввод российских миротворцев в Арцах воспринимают как “оккупацию”. Официоз на эту тему, конечно, не высказывается, но некоторые азербайджанские диссиденты предсказывают грядущую потерю Баку контроля не только над Арцахом, но и над самим Азербайджаном. Не берусь прогнозировать, однако действия Турции в направлении полного подчинения себе Азербайджана налицо. Этого требуют геополитические и геоэкономические интересы Анкары и ее союзников. Речь в том числе об энергетическом переделе на Каспии. В ноябре должен заработать Трансадриатический газопровод, являющийся, вместе с 1878-километровым Трансанатолийском газопроводом (TANAP) составной частью так называемого “Южного газового коридора” с берегов Каспия в Грецию и на юг Италии. Предполагаемый объем внутреннего турецкого потребления — 6 млрд кубометров ежегодно, в то время как транзит в страны Южной Европы должен будет составлять примерно 10 млрд кубометров в год. Проект, нацеленный на снижение зависимости “Старого света” от российского “голубого топлива”, поддерживается Европейской Комиссией и финансируется Всемирным Банком, Европейским Банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Однако главным выгодоприобретателем в случае его реализации становится Турция, претендующая на роль “главных газовых ворот Европы”. Получив в свое распоряжение относительно дешевый газ с берегов Каспия, Анкара получает широкие возможности для игры на дальнейшее понижение цен на российский и иранский газ. Долгосрочный тренд на снижение цен на “голубое топливо” поспособствует оживлению энергетического сектора и росту коллапсирующей турецкой экономики, что объективно будет работать на действующего лидера и его команду. Однако их амбиции простираются куда дальше, захватывая государства Центральной Азии, которые должны стать ключевой составляющей сплошного тюркоязычного пояса от Эгейского моря до границ Китая, о чем пишут поддерживающие Эрдогана турецкие СМИ. Разумеется, реализация пантюркистских планов не может не опираться на военно-политическую, равно как и на экономическую базу, отмечает издание “Военно-политическая аналитика”.

Другими задачами Анкары и ее союзников будут действия по расшатыванию Ирана, его северных провинций, для чего им собственно и нужно было взять под свой контроль подграничные с ИРИ территории, контролировавшиеся до того Армией обороны Арцаха. Уже пытаются. Практически через пару дней после подписания соглашения по Арцаху иранская ISNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что сухопутные силы КСИР нанесли артиллерийский удар по позициям террористических группировок у северо-западной границы страны. Отмечается, что удар был нанесен “по ту сторону северо-западной границы”. О территории какого государства идет речь, не уточняется. Но… Другой инцидент связан со столкновением иранских пограничников с боевиками в расположенной на северо-западе провинции Западный Азербайджан. Эти провинции граничат с Ираком, Турцией, Арменией и Азербайджаном. ВС ИРИ не позволили неприятелю проникнуть на территорию страны.

Само собой разумеется, Турция будет пытаться направить своих террористов и на Северный Кавказ, то бишь в Россию.

Иными словами, азербайджано-турецкий террористический тандем еще долго будет терроризировать весь регион. “Турки впервые за последние лет 100-200 лет начали экспансию на север и восток. И начав эту экспансию, они не остановятся. Они так и будут идти. Сейчас отношения Азербайджана и России изменятся. Думаю, и Казахстан будет себя вести по отношению к России жестче. Более того, я уверен, что резко активизируются различные тюркские националистические, сепаратистские организации в самой России. Турецкое влияние будет расти. Это только начало”, — считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Так что, провокации в Арцахе и вокруг него — увы, более чем очевидная перспектива.