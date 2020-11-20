Евразийский конгресс

Эксперты обсудят потенциал экономической интеграции

Главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана приглашены для участия в первом Евразийском конгрессе, организуемом Евразийским банком развития (ЕАБР) в Москве 4 декабря 2020 года. Основная цель этого мероприятия, как отметили нам в пресс-службе ЕАБР, сводится к поиску и детальному обсуждению практических решений в области евразийской экономической интеграции.

Ключевым событием конгресса станет пленарная сессия “Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа евразийской экономической интеграции”. Актуальность этой темы, по словам организаторов мероприятия, обусловлена тем, что экономическая интеграция успешна только тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес и повышается благосостояние граждан.

Наряду с этим в рамках конгресса запланированы нескольких панельных дискуссий по различным аспектам евразийской экономической интеграции. Участникам дискуссий предстоит, в частности, обсудить перспективы формирования Большой Евразии, оценить потенциал экономической интеграции, плюс рассмотреть возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан.

Как пояснил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, особое внимание будет уделено ключевым инструментам углубления интеграции. Таким, как “сквозные проекты”, скрепляющие между собой национальные экономики; трансграничные инфраструктурные и цифровые проекты, которые призваны стать новым драйвером экономического роста для стран ЕАЭС. Обсуждение “сквозных” интеграционных проектов станет главной темой совместной секции Евразийского банка развития и ВЭБ.РФ (Госкорпорация развития). По планам организаторов, в этой дискуссии примут участие главы крупнейших компаний и национальных банков развития.

Параллельно буден проведена сессия Фонда цифровых инициатив ЕАБР, на которой планируется обмен мнениями о перспективах масштабирования цифровых проектов и цифровой трансформации на региональном и глобальном уровнях. Сам Фонд является, в принципе, молодой организацией, созданной в середине лета этого года. Идея его создания как раз таки и заключается в том, чтобы содействовать реализации проектов в цифровой сфере, которые будут стимулировать интеграцию.

Темой же предстоящей сессии в ходе конгресса станет “Цифровая Евразия: новая стратегия роста”. На ней экономисты и представители международных финансовых организаций будут дискутировать о том, какой эффект даст экономическая интеграция на евразийском пространстве, поможет ли она сократить разрыв в уровнях экономического развития и что для этого необходимо предпринять. При этом все желающие, как обещают организаторы, смогут следить за ходом дискуссий онлайн.

“Запланирована еще одна важная сессия, которая будет посвящена обсуждениям таких тем, как жив ли лозунг “От Лиссабона до Владивостока” применительно к развитию интеграционных процессов в Большой Евразии, в чем содержание Большого евразийского партнерства и возможно ли оно? Все эти вопросы обсудят на сессии “К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей”.Требования и ожидания рынка по транспортно-логистическим решениям, а также инвестиционные потребности по развитию межгосударственной инфраструктуры станут главными темами панели “Трансграничная инфраструктура и формирование сквозных цепочек добавленной стоимости”, — рассказали в пресс-службе ЕАБР.

И наконец, последняя сессия под названием “Общий финансовый рынок: возможности и риски” будет нацелена на выявление роли банков развития в условиях меняющейся финансовой среды, их конкуренции с коммерческими банками на евразийском пространстве и проблемы гармонизации финансового законодательства. Дело в том, что гармонизация законодательства по регулированию финансовых рынков является экономически и социально значимой проблемой функционирования системы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Нынешний процесс финансового обеспечения государств-участников ЕАЭС, по оценкам экспертов, характеризуется недостаточной развитостью, дефицитом финансовых ресурсов, низким уровнем участия внешних финансовых агентов в жизнедеятельности сегментов финансового рынка.

Эти тенденции и обусловливают объективную необходимость решения вопросов гармонизации законодательства по регулированию финансовых рынков. В связи с этим особую актуальность приобретают обсуждения по совершенствованию механизмов гармонизации законодательства на основе выбора наиболее адаптивного варианта интеграционной финансовой политики пяти стран -участников ЕАЭС: России, Армении, Кыргызстана, Беларуси и Казахстана.