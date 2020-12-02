Наши в мировом рейтинг-листе

ФИДЕ опубликовала декабрьский рейтинг шахматистов. В первой сотне мужской табели о рангах лучший показатель среди армянских гроссмейстеров сохраняет Левон Аронян.

Ведущий шахматист нашей страны сохранил ноябрьский результат, оставшись на 6-й позиция. Индивидуальный коэффициент Ароняна составляет 2781 очко. Выше него котируются действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен (2862), американец Фабиано Каруана (2823), китаец Дин Лижэнь (2791), россиянин Ян Непомнящий (2784) и француз Максим Вашье-Лаграв (2784).

Из наших свои позиции в сотне удерживают Габриэль Саргсян (2682), Грант Мелкумян (2663) и Карен Григорян (2651), занимающие соответственно 53, 78 и 96 места. Американский армянин Самуэль Севян с рейтингом в 2660 очков имеет 83 позицию.

В женском рейтинг-листе Элина Даниелян (2407), Анна Саргсян (2402), Лилит Мкртчян (2388) и россиянка Карина Амбарцумова (2382) обосновались на 57, 59, 73 и 80 горизонталях. Возглавляет таблицу четырёхкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань (2658) из Китая.