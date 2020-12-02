Обсудили развитие армянского футбола

Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян встретился с приехавшими в Армению с гуманитарной миссией Юрием и Денисом Джоркаеффами.

По сообщению пресс-службы ФФА, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества между ФФА и Фондом ФИФА по развитию футбольной инфраструктуры, который с сентября прошлого года возглавляет Юрий Джоркаефф. Собеседники обменялись мнениями и по вопросам развития армянского футбола.

Президент ФФА подарил братьям сувенирные футболки сборной Армении — Юрию под номером 6, а Денису — 10. Юрий Джоркаефф становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции, а Денис — вице-мэр французского города Дессин и советник президента ФФА по международным вопросам.