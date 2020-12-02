Юрченко не у дел

Голкипер национальной сборной Армении по футболу Давид Юрченко больше не будет выступать в карагандинском ”Шахтере”.

Срок его контракта с казахстанским клубом истек 24 ноября, после чего стороны решили не продлевать трудовое соглашение. Наставник “горняков” Константин Горовенко в интервью Prosports.kz отметил, что в ходе текущего сезона 34-летний вратарь сборной Армении уступил место в основном составе местным воспитанникам Егору Цуприкову и молодому Тимурбеку Закирову. Фактически Юрченко не появлялся в воротах “Шахтера” с конца сентября. В чемпионате Казахстана этого года наш футболист принял участие только в 7 играх, в которых пропустил 8 голов и лишь однажды сыграл на ноль. Напомним, что в “Шахтер” он перешел в январе 2020 года, а через месяц присоединился и к сборной Армении, проведя за нее все шесть матчей в групповом этапе Лиги Наций. В них он дважды сохранял свои ворота в неприкосновенности, хотя в остальных четырех играх 6 раз вынимал мяч из сетки ворот.