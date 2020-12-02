Подготовка… к неопределенности

В полной неопределенности национальные сборные Армении по вольной и греко-римской борьбе приступили к подготовке к розыгрышу Кубка мира, призванному заменить мировое первенство. Команды готовятся к официальному международному соревнованию, не будучи уверенными, что в последний момент его не постигнет участь отмененных из-за коронавируса предшественников. Впрочем, главный символ уходящего года не преминул напомнить о себе.

Десятидневный учебно-тренировочный сбор обе сборные проводят в столичном спорткомплексе “Олимпаван”. Причем грекоримцы приступили к занятиям на день раньше. А курирует их подготовку только один из тренеров сборной — Геворг Алексанян, поскольку исполняющий обязанности главного тренера Эдуард Саакян и его помощник Самвел Геворгян заразились коронавирусом. Под руководством Алексаняна тренируются 32 борца, предварительно сдавших тест на COVID-19. И все же тренерский штаб уже определился с участниками предстоящего турнира, на котором нашу страну представят Рудик Мкртчян (в весовой категории до 55 кг), Армен Меликян и Геворг Гарибян (оба — 60 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Шагинян (87 кг), Артур Алексанян (97 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

Свой выбор сделал и возглавляющий сборную Армении по вольной борьбе Абетнак Кургинян, обещавший объявить имена участников Кубка мира попозже. Однако, учитывая наш ограниченный потенциал в этом виде спорта, можно предположить, что тренер отдаст предпочтение победителям недавнего чемпионата страны и двух приглашенных неармянских борцов. На прошлой неделе чемпионами Армении стали Арсен Арутюнян (57 кг), Размик Папикян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг), Арман Авагян (74 кг), Оганес Мхитарян (86 кг), Сергей Саргсян (92 кг), Марзпет Галстян (97 кг) и Оганес Магакян (125 кг). Впрочем, тренер не скрывает, что в двух последних весовых категориях намерен уповать на 37-летнего осетинского борца, олимпийского чемпиона 2004 года, пятикратного чемпиона мира и трехкратного победителя европейского первенства и обладателя Кубка мира Хаджимурада Гацалова, а также двукратного бронзового призера чемпионатов мира, грузина Левана Берианидзе. Напомним, что Гацалов примкнул к нашей сборной в феврале этого года, а Берианидзе выступает под армянским флагом с 2014 года. Они не приняли участия в последнем чемпионате Армении, так как не смогли приехать на него. Хотя тренер считает, что эти ребята все равно были бы вне конкуренции, но понаблюдать за ними было бы не излишне.

Сам Кургинян, естественно, озадачен возможностью ограниченного выбора. “К сожалению, мы имеем проблемы почти во всех весовых категориях. В некоторых из них в чемпионате страны участвовало всего 2-3 спортсмена, а это не может способствовать качественной комплектации сборной. Такая ситуация обусловлена разными причинами, о которых я не раз говорил. Она связана и с работой спортшкол, и мотивацией работы тренеров на местах. Трудно требовать качественной работы от людей, зарплата которых не превышает 100 тысяч драмов. К тому же, в Армении нет борцовских спортшкол, соответствующих международным стандартам. Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах. Во многих местах спорт, в частности борьба, больше не привлекает детей. В некоторых регионах посещаемость спортшкол достигла нулевой отметки. Сегодня некоторая активность наблюдается только в столице, но этого слишком мало. Да и не секрет, что ребята из областей выделяются более хорошими физическими данными и выносливостью, чем городские. Словом, проблем по горло. Не случайно, что в последнем чемпионате республики в 9 весовых категориях выступили порядка 80 борцов, представляющих Ереван, Гюмри, Ванадзор, Азатан, Арташат и Иджеван. Больше всего участников было в весовой категории до 74 кг. Завершил карьеру бронзовый призер чемпионата Европы Григор Григорян (79 кг), а другой наш лидер в этой весовой категории — Володя Франгулян довольствовался 3 местом. Я бы не стал говорить о качестве поединков, поскольку большинство спортсменов в условиях коронавируса и последовавшей за ним войны в Арцахе не сумели подготовиться должным образом. Некоторые ребята больше года не участвовали в соревнованиях”, — отметил наш собеседник.

Абетнак Кургинян признался, что в целом уже определился с участниками Кубка мира, так как особо широкого выбора у него нет. Однако пока не хочет озвучивать состав, чтобы не лишить подопечных мотивации в ходе подготовки. “Главное, что чемпионат страны дал ответы на многие вопросы, волнующие меня”, — подчеркнул он.

Соревнования по вольной борьбе в рамках розыгрыша Кубка мира намечены на 16-18 декабря, а до этого (12-14 декабря) борцовский ковер будет предоставлен грекоримцам.

Кстати, по слухам, этот турнир также может быть отменен, поскольку с каждым днем растет число стран, отказывающихся от участия по соображениям коронавирусной безопасности.