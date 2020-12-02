Подразделение 1991 набирает участников

Во всех областях республики Фонд науки и технологий Армении (FAST) начал регистрацию участников для третьего подготовительного учебного курса “Подразделение 1991”. Программа открыта для юношей-призывников, а также девушек, имеющих как минимум степень бакалавра в области НТИМ (науки, технологии, инженерии, математики), которые после окончая обучения будут готовы на добровольной или контрактной основе присоединиться к проектам, предложенным Министерством обороны РА.

Кандидаты, прошедшие этапы тестирования и собеседования, пройдут 6-12-месячный бесплатный курс по информатике и искусственному интеллекту. Заявки на участие принимаются до 15 декабря. Все абитуриенты, прошедшие этапы собеседования и онлайн-экзамена, начнут обучение в январе 2021 года. Заявки принимаются на сайте Фонда науки и технологий Армении.

Напомним, что в сентябре 2019 года фонд FAST и Министерство обороны Республики Армения подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках проекта “Подразделение 1991”. Цель создания такого подразделения — обеспечение непрерывного образования, всестороннего развития и совершенствования профессиональных навыков военнослужащих. Опытные бойцы этого уникального подразделения создадут передовые технологии для решения стратегических и тактических задач, которые очень востребованны Вооруженными силами РА. Для поддержки “Подразделения 1991” FAST организует и проводит подготовительные учебные курсы, которые дают возможность будущим призывникам всех регионов углубленно изучать и осваивать направления информатики и искусственного интеллекта, уделяя большое внимание соотвествующим направлениям высшей математики и программирования. Благодаря данной программе юноши, которые проходят срочную службу в рядах Вооруженных сил РА, смогут получить возможность приобрести знания, позволяющие им в дальнейшем многого достичь. Они смогут осуществить научно- исследовательскую деятельность как для обеспечения безопасности Армении, так и ее кибербезопасности.

Согласно проекту на Фонд FAST возложена миссия по поддержке содержания программы. FAST также будет участвовать в разработке и организации учебных курсов, исследований и управления проектами. Согласно графику программы, в течение первых двух лет будет создан устойчивый механизм максимального использования и развития потенциала призывников.

Таким образом, данные учебные курсы — это совершенно бесплатная образовательно-профессиональная возможность, благодаря которой участники становятся максимально подготовленными к вступительным экзаменам в “Подразделение 1991”. Отметим, что курсы регулярные — они начинаются за 6 месяцев до каждого призыва на срочную службу. Применив свои знания во время службы, участники могут еще больше специализироваться в области технологий и продолжать вносить свой вклад в научный прогресс.

Первый курс “Подразделения 1991 года” имел 400 абитуриентов и 46 участников, а второй курс — 480 абитуриентов и 65 участников. Планируется увеличить число участников проекта до 300 за три года, выполнить несколько исследовательских проектов и коммерциализировать результаты в течение пяти лет.