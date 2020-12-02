Вернуть раненых к полноценной жизни — наш долг

Университетская больница “Гераци” прооперировала более 300 искалеченных и получивши ожоги воинов

С начала войны бои “архитектора тела” Артавазда Саакяна проходили в операционной. В руководимой микрохирургом клинике пластической хирургии и микрохирургии Университетской больницы №1 “Гераци” было прооперировано более 300 армянских воинов, получивших ранения в ходе крупномасштабной азербайджано-турецкой войны, развязанной против Арцаха.

Как сообщили нам из отдела по связям с общественностью Ереванского государственного медицинского университета им.Мхитара Гераци, благодаря слаженной командной работе университетских специалистов (травматологов, реаниматологов, челюстно-лицевых хирургов, урологов) были спасены сотни жизней. В течение месяца руководители клиник университетской больницы работали по 20-24 часа.

“Результат удовлетворительный. Было зафиксировано небольшое количество смертей, количество ампутаций также было невелико”, — сообщил руководитель клиники пластической хирургии и микрохирургии. Оценивая огромную работу, проделанную в эти дни другими клиниками, Артавазд Саакян также отметил, что для полноценной функциональной реабилитации раненых требуется поэтапное лечение.

“Во благо будущего наших раненых, в числе которых 18-20-летние солдаты, офицеры и мирные жители, я призываю к сотрудничеству как университетских специалистов, так и коллег из других медицинских центров. Наши соотечественники, пострадавшие во время войны, не должны жить калеками: мы должны вернуть их к полноценной жизни”, — сказал опытный хирург, добавив, что пострадавшие на войне и их родственники имеют право знать, в каких клиниках им следует продолжить лечение. По его словам, во время Арцахской войны 1992-1994 годов в Арцахе и Армении было много искалеченных раненых с внешними эстетическими и функциональными проблемами. “В эти дни я консультировался с моими коллегами, и считаю, что университетская больница — один из лучших центров, где применение второго этапа лечения может улучшить качество жизни выживших героев”, — подчеркнул хирург, добавив, что значительная часть пострадаших от оружия, примененного азербайджанцами, во время этой войны получили механические травмы и ожоги большого объема, которые впоследствии приводят к появлению деформирующихся рубцов. Подчеркнув важность реабилитационного этапа лечения, Артавазд Саакян обратился к опыту “Реабилитационного центра защитника Отечества”, считающегося уникальным в регионе. “По своему опыту могу сказать, что даже самая успешная операция обречена на неудачу, если за ней не последует послеоперационная функциональная реабилитация, которая включает в себя совместную работу психологов, неврологов, кинезиологов”, — сказал врач, добавив, что послеоперационное лечение, особенно связанное с нервными узлами, должны быть осуществлено незамедлительно. Специалист с многолетним опытом, как в мирное, так и послевоенное время вернувший к полноценной жизни многих больных, избавив их от инвалидности, обратился с призывом к медицинской элите республики — сплотиться вокруг одной идеи.

“Очень важно правильно и своевременно поставить диагноз и определить приоритеты. Мы продолжаем поддерживать связь с нашими зарубежными партнерами, в онлайн режиме используя их консультации, но я должен отметить, что необходимости перевозить пациентов за границу не возникает”, — резюмировал Артавазд Саакян, выразив надежду, что не понадобиться много времени, чтобы поставить на ноги героических сынов армянского народа.

В заключение отметим, что доктор Саакян по сути поднял очень важный вопрос: консолидацию усилий всех медиков ради спасения здоровья и возвращения к полноценной жизни раненых солдат и граждан. В частности, речь идет и о ставших инвалидами ребятах и офицерах. В социальных сетях теперь каждый день можно увидеть фотографии наших парней, лишившихся ног, рук, которым требуется помощь в протезировании. На эту проблему уже обратили внимание многие медики и откликнулись граждане. Однако этот важный вопрос не решится публичными инициативами и сбором средств. Да, некоторым можно будет помочь, но не всем, кто нуждается.

Специалисты уже подсчитали, что стоимость протезов иностранного качества составляет порядка 10-12 тысяч долларов США. По предварительным оценкам, число людей, у которых после войны возникла необходимость в протезах, около 2000. Конечно, нужны более точные статистические данные, что входит в функции Министерства здравоохранения РА. Также необходимо создать централизованную службу по выдаче и обслуживанию протезов. Всего понадобится порядка 26-28 миллионов долларов США. И это задача государства — уточнить данные о всех нуждающихся в протезировании и реабилитации, рассчитать и изыскать необходимые средства и помочь нашим защитникам вернуться к нормальной жизни, а не провести ее в инвалидной коляске…