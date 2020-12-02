НАТО вдруг вспомнила о Карабахе

Северо-атлантический Альянс обеспокоен российским присутствием в регионе

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассматривают в эти дни в формате видеоконференции вопрос об усилении военных позиций России в мире. “Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии”, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенерг, сообщает ТАСС. Обсуждается также наращивание военного присутствия альянса в Черноморском регионе в ответ на усиление российской группировки в Крыму.

Предварительно распространенное об этом заседании сообщение со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга резануло глаз и слух с первой же строчки. Длившаяся 44 дня жестокая, кровавая война против Арцаха, развязанная 27 сентября Турцией и Азербайджаном с привлечением террористов-головорезов с Ближнего Востока, для НАТО всего лишь “кризис”, который обеспокоил Альянс не чинимыми турецко-азербайджанским террористическим тандемом в Арцахе варварствами и военными преступлениями, а исключительно усилением военных позиций России. Судя по всему, в НАТО обеспокоены появлением в Арцахе российских миротворцев в соответствии с подписанным 9 ноября Россией, Арменией и Азербайджаном трехсторонним соглашением. Армянский народ этим соглашением недоволен в силу вынужденных серьезных территориальных уступок Арцаха Азербайджану, но никак не вводом российских миротворцев, положивших конец разнузданным кровопролитным действиям Анкары и Баку. А ведь в ходе войны армянские стороны обращались в том числе к НАТО с просьбой остановить преступные действия члена НАТО Турции в отношении армянского народа. В ответ — молчание, в лучшем случае бессмысленные и безадресные призывы к прекращению военных действий.

Господа, вы бы предпочли, чтобы в Арцахе турецкие войска расположились, осуществили новый геноцид армян и положили конец армянскому присутствию и на этих исконно армянских территориях?! А ведь подобное молчаливое попустительство сродни соучастию в преступлении…

Трудно воспринять ситуацию иначе, когда генсек НАТО заявляет, что Турция остается для Альянса важным партнером в деле противодействия России. Так, в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму НАТО собирается наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в том числе за счет Украины и Грузии. “Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами, — заявил он. — Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе — Грузией и Украиной, — а также тремя странами НАТО — Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием”, — отметил Столтенберг.

Еще совсем недавно некоторые горячие головы в экспертном сообществе, воодушевленные сближением Анкары и Москвы, особенно в контексте строительства “Турецкого потока” и покупки Турцией ЗРК С-400 “Триумф”, что вроде как привело к ухудшению отношений Турции с США и Альянсом, грезили прогнозами о неминуемом выходе Турции из НАТО, скептически относясь к попыткам спустить их с небес на землю. Вышеприведенное заявление генсека НАТО — лучший ответ на утопические надежды авторов подобных прогнозов. Сегодня, по сообщениям мировых СМИ, на фоне ряда разногласий с российской стороной в политической сфере Анкара надеется на урегулирование отношений с США и НАТО после прихода к власти демократа Джозефа Байдена. К наиболее серьезным расхождениям Москвы и Анкары относят противоречия в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Согласно информации осведомленных источников агентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган хочет пересмотреть внешнюю политику страны в связи с угрозой возможного введения против Анкары санкций со стороны стран Евросоюза. Напомним, Европарламент принял резолюцию с призывом к странам-членам ЕС ввести жесткие ограничительные меры в отношении Турции из-за ее агрессивного поведения в Средиземном море. Кроме того, отмечает Bloomberg, подтолкнуть к пересмотру внешней политики Анкару может “усиление разногласий” с Москвой на фоне несовпадения интересов в Ливии и Сирии, также ухудшение отношений спровоцировало то, что “Турция вторглась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан” в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Анкара не прекращает попыток выпятить свою роль в деле миротворчества в Арцахе. Президент Эрдоган напыщенно заявляет, что Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами обеспечения мира в Нагорном Карабахе. На деле турецкие власти, выступавшие за продолжение военных действий в Арцахе, в бешенстве от появления российских военных в зоне конфликта. Как отмечает LIFE news, российская группировка нависает над северными границами Турции и Ирана. И это, по турецким оценкам, очень серьезный фактор. Критики Эрдогана в Турции пишут, что вместо слабого врага в лице армян Эрдоган получил сильного врага в виде России. Как подчеркивает агентство, Россия наглухо закрыла небо над Нагорным Карабахом. Установленные современные системы российских ПВО позволят просматривать все воздушное пространство вплоть до турецкой границы и контролировать подлет любых летательных аппаратов, включая беспилотники. Создание мощной системы ПВО позволит надежно прикрыть российские войска, а также контролировать восстановление мирного процесса, передвижение воинских и гражданских колонн, грузов, обезопасить перемещение беженцев к местам постоянного проживания. На данный момент уже сформировано 4 таких российских подразделения сил ПВО в этом регионе. В зоне безопасности имеют право летать только самолеты российских ВКС. Турции в этом списке нет. Полное закрытие зоны полетов привело в ярость Эрдогана и министра обороны Турции Хулуси Акара. Еще бы, ведь им полностью исключили возможность для проведения каких-либо разведывательных и наблюдательных действий, в частности, за перемещениями и операциями российских войск на Кавказе. По сути, Турцию выкинули из любых процессов даже с правом наблюдательного или совещательного присутствия, сделав всю турецкую разведку слепо-глухонемой на Кавказе. От злобы турецкие и их партнерские западные СМИ стали распространять фейковые новости о том, что российские миротворцы в Степанакерте якобы занимаются грабежами местного населения и не пускают беженцев в свои дома, хотя на тот момент российские миротворцы еще даже не успели добраться до Степанакерта. Как бы там ни было, все вышесказанное свидетельствует о высоком и даже нарастающем градусе геополитического противостояния в регионе. И пока сложно сказать, как будут развиваться события…