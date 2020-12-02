ЕАБР назвал лучшие цифровые проекты по борьбе с COVID-19

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) на днях подвел итоги объявленного в начале сентября этого года конкурса на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 на евразийском пространстве.

Во главу угла — интеграционный компонент

Несмотря на то, что Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития является молодой организацией, созданной в середине лета этого года, у него есть уже конкретные разработки, способные заметно облегчить жизнь гражданам ЕАЭС. Особенно тем из них, которые в условиях закрытых границ из-за пандемии коронавируса, не могут уехать в ту или иную страну евразийского пространства.

Экспериментальный запуск нового проекта под названием “Путешествую без COVID-19” будет осуществлен уже в самые ближайшие дни, отметил курирующий работу Фонда заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян,. Его первыми участниками станут представители делегаций из Армении и Беларуси, которые приглашены в Москву для участия в первом Евразийском конгрессе, организуемом ЕАБР 4 декабря 2020 года.

По итогам пилотной реализации проекта Фонд представит соответствующий отчет о том, были ли выявлены в ходе стартового запуска какое-либо недостатки в программном обеспечении, и есть ли необходимость в доработке проекта. После этого планируется уже вести работу над дальнейшим масштабированием проекта с участием уже всех стран ЕАЭС.

“На самом деле, таких цифровых решений, предполагающих сотрудничество между нашими странами, может быть очень много. Однако в этом плане есть необходимость в координации работ соответствующих органов”, — уточнил г-н Саркисян.

В общем-то цель создания самого Фонда как раз и заключается в том, чтобы содействовать реализации проектов в цифровой сфере, которые будут стимулировать интеграцию. Однако в ЕАБР решили не ограничиваться лишь инициативами, предлагаемыми правительствами шести стран-участниц банка (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Частный сектор также привлеки к процессу, дав возможность выступить со своими идеями и получить финансовую поддержку. Конечно, если речь идет о проектах, которые содержат в себе интеграционную составляющую.

От телемедицины до перевода бизнеса в онлайн режим

Именно для отбора лучших решений Фонд цифровых инициатив объявил конкурс, участником которого могла стать любая компания из стран-участников ЕАБР, обладающая соответствующими компетенциями в сфере цифровой трансформации. Основной акцент в условиях пандемии был поставлен на цифровых проектах, которые смогут бороться с распространением коронавируса. И не только. В зоне внимания также были инициативы, способные преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19. Причем, заявки можно было подавать не только на новые, но и уже готовые проекты, которые можно масштабировать на весь Евразийский экономический союз.

В общей сложности, как пояснил зампредседателя правления ЕАБР, в рамках конкурса цифровых проектов от ИТ-компаний было получено 163 заявки.

“Порядка 12 заявок пришло из Республики Армения, 17 — из Республики Беларусь, 58 — из Казахстана, 27 — из Кыргызской Республики, 35 — из Российской Федерации, 14 — из Республики Таджикистан. Для оценки проектов у нас была создана специальная экспертная группа, в которую вошли специалисты ЕАБР, обладающие необходимыми компетенциями для осуществления правильного отбора проектов. В итоге, из 163 представленных на конкурс проектов в финал было отобрано 16. С финалистами проводились дополнительные консультации и сбор уточняющей информации”, — рассказал г-н Саркисян.

В ходе конкурса, продолжил он, было представлено много актуальных цифровых решений, соответствующих вызову пандемии. Они касались таких сфер, как телемедицина, перевод бизнес-процессов в онлайн режим, внедрение решений по удаленной работе и бесконтактному обслуживанию клиентов и др. Определить победителей, признался зампред правления ЕАБР, было нелегко. Однако в результате тщательного анализа заявок конкурсантов было принято итоговое решение, в соответствии с которым победителями конкурса на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на евразийском пространстве стали четыре участника.

Среди них: проект B2BCloud, представленный российской компания “СмартСтаффинг”, проект ForumVR от компании “10Tech” из Казахстана, проект “Онлайн Доктор”, разработанный российской компанией “Мобильные медицинские технологии”, и, наконец, проект OnlineEventSpace откомпании “ПЛЮС ТДИ”, представляющей Республику Беларусь.

Что касается Армении, то несмотря на то, что в списке победителей наших компаний нет, две из них — “МейсисАпаов” и “Давтян” — стали финалистами этого конкурса. Возможно, они также смогут получить финансовое содействие от ЕАБР для реализации представленных проектов.

Финансирование будет зависеть от потребностей проекта

Изначально в Фонде цифровых инициатив было предусмотрено порядка 10 млн долларов, выделенных на реализацию цифровых проектов. Но инструментов, которыми ЕАБР может оперировать, гораздо больше. Поэтому было решено исходить их того, какой это проект и какие у него потребности в финансировании. В этом смысле средства могут быть выделены и в качестве грантов, и в виде кредитов, и как участие ЕАБР в капитале компаний.

“Финансирование тех 16 проектов, которые были отобраны в финал конкурса, предполагают, что по каждому из них будет запущен внутрибанковский цикл. Это делается для того, чтобы наши эксперты, занимающиеся вопросами финансирования — будь то кредитование, предоставление грантов или вхождение в капитал компании, сумели бы разработать соответствующие схемы, которые были приемлемы как для заявителей, так и самого банка”, — объяснил суть дела г-н Саркисян, добавив, что церемония награждения победителей состоится 4 декабря в рамках первого Евразийского конгресса.

В рамках этого конгресса, продолжил он, состоятся также две панельные сессии: “Цифровая Евразия: новая стратегия роста” и “Общий финансовый рынок ЕАЭС: возможности и риски”. В первой сессии планируют принять участие вице-премьеры России и Армении, главы ведомств, ответственных за цифровое развитие Казахстана и Кыргызстана, а также руководители центров компетенций в сфере цифровой трансформации. Во второй — представители государственных органов, крупных коммерческих банков и банков развития.

На этих сессиях, которые будут проводиться в том числе и в онлайн режиме, планируется обсудить стратегию роста цифровой Евразии. В частности, по словам г-на Саркисяна, будет представлен новый фокус работы ЕАБР, актуальные проекты цифровой трансформации на региональном и глобальном уровне.

“Это будет интересно для ИТ-компаний, в том числе для тех, кто принимал участие в конкурсе цифровых инициатив для того, чтобы у них было четкое представление о том, как будет в дальнейшем работать Фонд цифровых инициатив. Мы также ждем предложений от цифрового бизнес-сообщества на предмет того, какие инструменты поддержки им необходимы сегодня, исходя из чего нам станет более понятным на что конкретно акцентировать внимание при реализации тех или иных инициатив”, — резюмировал зампред правления банка.