Во имя спасения пленных

Вследствие войны в Карабахе, спровоцированной турко-азербайджанским тандемом, на азербайджанской стороне оказались армянские военнопленные и взятые в плен гражданские лица, есть и пропавшие без вести, о судьбе которых ничего неизвестно. Усилия Международного Комитета Красного Креста по сей день никаких результатов не дали. По вопросу возвращения пленных продолжаются усилия премьер-министра Никола Пашиняна.

Глава Кабинета министров, помимо работы с международными и правозащитными организациями, уже провел несколько встреч с членами семей пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих и мирных жителей. Он представил подробности обсуждения с представителями Международного комитета Красного Креста, отметив, что во время встречи с последними он подчеркнул, что правительство также озабочено масштабом их работы по поиску и обеспечению возвращения пленных лиц, следовательно, прилагает и продолжит прилагать все усилия для обеспечения более эффективного и быстрого осуществления вышеупомянутой работы. Премьер отметил, что правительство Армении выразило готовность сделать все, что будет способствовать расширению и увеличению ресурсов МККК.

Напомним, что днями ранее премьер на встрече с делегацией Международного Комитета Красного Креста во главе с Клэр Мейтро выразил обеспокоенность в связи с объемом работ по возвращению пленных, поиску без вести пропавших и обмену телами погибших, заявив, что нужно увеличить людские ресурсы организации и подчеркнув, что власти Армении со своей стороны готовы приложить все усилия для эффективной работы структуры.

Руководитель делегации МККК в Армении представила ход работ, рассказала о встречах коллег с армянскими пленными, которые находятся в Азербайджане. Она назвала эффективной работу организации с Армией обороны, Госслужбой по ЧС Карабаха, а также российским миротворческим контингентом.

Для обеспечения эффективности работ Никол Пашинян призвал членов семей воздержаться от публикаций в социальных сетях и распространения данных о местоположении пленных и пропавших родных и другой дополнительной информации.

Представитель Министерства обороны представил подробности поисковых работ и работы по обмену телами жертв за последние дни.

Премьер-министр выслушал опасения членов семей и ответил на их вопросы.

Вопросами военнопленных и пропавших без вести активно занимается и вице-премьер Тигран Авинян, под председательством которого на днях состоялось совещание межведомственной комиссии по данному вопросу. Оно проходило в расширенном составе. Участники встречи обсудили процесс переговоров по обмену пленными и обнаружению без вести пропавших лиц, детально рассмотрели проблемы социального обеспечения и психологической поддержки семей погибших, без вести пропавших, раненых военнослужащих, а также вопросы оперативного предоставления всеобъемлющей информации о проводимой работе.

Обсуждалась также проблема ускорения процесса идентификации тел погибших военнослужащих.

Вице-премьер отдал главам ведомств распоряжения относительно решения проблем в сжатые сроки, периодически предоставлять общественности информацию о прилагаемых правительством Армении усилиях по возвращению пленных и обнаружению без вести пропавших лиц.

Уже несколько дней представители армянской интеллигенции инициировали акцию — шествие к аккредитованным в Армении посольствам иностранных государств, призывая их к содействию в вопросе возвращения из Азербайджана армянских пленных.

Художники, актеры, музыканты и другие представители творческой интеллигенции уже побывали у посольств государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, уже долгие годы занимающихся урегулированием Карабахской проблемы.

Цель организаторов акции — поддержка родственников пленных и без вести пропавших.

В минувшее воскресенье участники шествия передали соответствующее письмо в посольство Российской Федерации, призывая руководство стратегического союзника Армении посодействовать в вопросе освобождения из азербайджанских тюрем наших соотечественников.

В понедельник участники акции направились к посольству другого государства — сопредседателя МГ ОБСЕ — Франции и передали письмо с призывом поддержать возвращение пленных на родину.

Участник акции, Народный артист Армении Грант Тохатят заявил, что инициаторы шествия отправляют копии этих писем в офис Защитника прав человека РА и в офис представителя Армении в Европейский суд по правам человека, и что дальнейшие действия будут согласованы с вышеупомянутыми структурами, ибо в данном деле нужны их советы, дабы не нанести вред процессу.

Представители армянской интеллигенции призвали армян мира направлять письма правительствам стран проживания с требованием занять в этом вопросе активную позицию. Они также заявили, что присоединяют свои голоса к голосам родителей, которые не могут вернуть домой своих сыновей.

Вчера письмо-обращение деятелей искусства Армении по вопросу содействия в возвращении военнопленных и розыску пропавших без вести было вручено представителям посольства еще одного сопредседателя МГ ОБСЕ — Соединенных Штатов Америки.