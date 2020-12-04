А Мхитарян ждет

Генрих Мхитарян претендует на звание лучшего игрока итальянской “Ромы” по итогам ноября. Пресс-служба римского клуба предложила своим поклонникам выразиться также по кандидатурам еще трех игроков команды: испанца Педро Родригеса, итальянца Леонардо Спинаццолы и бразильца Рожера Ибаньеса. Примечательно, что двое последних играют в защите, а Педро — в нападении.

Мхитарян образцово-ударно сыграл в ноябре, став автором 6 голов и 1 результативной передачи в шести матчах своего клуба в чемпионате серии “А” и группового турнира Лиги Европы. Причем, отличился в трех играх подряд. Он стал пятым иностранным игроком, сделавшим дубль в двух матчах подряд за “Рому” начиная с сезона 1994-95гг.