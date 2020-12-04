В ожидании жеребьевки

К моменту выхода следующего номера нашей газеты национальная сборная Армении по футболу уже будет осведомлена о своих соперниках по отборочному турниру чемпионата мира. Жеребьевка, намеченная на 7 декабря в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе, впервые в истории пройдет без присутствия в зале представителей команд, которые в силу коронавирусных ограничений будут следить за церемонией в онлайн режиме.

Хотя команды будут распределены по подгруппам путем произвольного вытаскивания шаров с их названиями из стеклянных ваз, но жеребьевка все же будет не совсем “слепой”, поскольку проводиться она будет с применением целого ряда регулировок и ограничений. Их так много, что при желании некоторые команды могут с большой долей вероятности вычислить возможных соперников. Самый главный фактор — распределение команд по корзинам согласно их позициям в рейтинг-листе ФИФА. Само собой разумеется, что команды из одной корзины не могут оказаться в одной подгруппе. Кстати, на этот раз состав корзин был определен на основе опубликованной 27 ноября рейтинговой таблицы ФИФА, в которой наша сборная, поднявшись на две ступеньки, котируется на 99 месте. Таким образом, европейские сборные были распределены по шести корзинам, имеющим следующий вид:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Второй ограничительный фактор — политический. Хотя и принято считать, что спорт вне политики, но последняя все же постоянно напоминает о себе. Так, по решению Исполнительного комитета УЕФА, в одной группе не могут оказаться сборные Азербайджана и Армении, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии, Косово и России, Косово и Сербии, России и Украины. В данном случае турнирные пути сборных Армении и Азербайджана не сошлись бы и без циркуляра, учитывая то обстоятельство, что они находятся в одной корзине. А вот ФИФА и УЕФА стоило бы подумать также о разведении по разным подгруппам сборных Армении и Турции, так как, особенно после недавней войны в Арцахе, трудно представить их соперничество без проявления со стороны игроков и болельщиков неспортивных эмоций.

Следующий фактор — климатический. В одну группу не могут быть включены больше двух сборных из стран, в которых зимой возможны суровые погодные условия. Это Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия и Эстония. Причем, по мнению экспертов ФИФА и УЕФА, Исландия и Фарерские острова считаются странами с наиболее суровым климатом, а потому они тоже будут разведены по разным группам, чтобы их вероятная встреча в одиз из трех мартовских игровых дней не проходила в экстремальных условиях.

А есть еще географический фактор. В каждой группе не может быть больше одной пары команд из выделенных 20, которым придется преодолеть большое расстояние для встречи друг с другом. Вот эти пары:

Исландия и Армения /Азербайджан/Грузия/Израиль/Казахстан/Кипр, Азербайджан и Гибралтар /Исландия/Португалия, Казахстан и Англия /Андорра/Гибралтар/Ирландия/Исландия/Испания/Мальта/Португалия/Северная Ирландия/Уэльс/Фарерские острова/Франция/Шотландия. Во всех описанных выше случаях, команда, которая не может оказаться в группе с тем или иным соперником, попадет в следующую возможную группу в алфавитном порядке. Таким образом, жребий будет отнюдь не слепым.

Перейдем к церемониальной части. По результатам жеребьевки будет сформировано 10 групп по пять или шесть сборных. При этом четыре участника финальной стадии Лиги наций УЕФА-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попадут в группы с пятью командами. Команды отправятся в группы в алфавитном порядке от А до J (первая команда из каждой корзины окажется в группе А, вторая — в группе В, и так далее). По итогам двухкругового турнира, победители всех 10 групп сразу пройдут в финальную стадию мирового первенства, которая состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Еще 10 сборных, финишировавших в своих группах на втором месте, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими командами (по рейтингу) среди победителей групп Лиги наций УЕФА-2020/21 из числа тех, которые не пробились на ЧМ через эту квалификацию. Таким образом, 12 команд будут поделены на три группы и в однокруговом турнире разыграют оставшиеся три путевки на “мундиаль”.

Напомним, что в числе победителей групповых соревнований Лиги наций УЕФА-2020/21 числится и сборная Армении. Помимо нее первыми в своих квартетах стали сборные Италии, Бельгии, Франции, Испании (дивизион “А”), Австрии, Чехии, Венгрии, Уэльса (дивизион “В”), Черногории, Словении, Албании (дивизион “С”), Фарерских островов и Гибралтара (дивизион “D”). Если по итогам предстоящего отборочного турнира первые 9 из перечисленных сборных и вдобавок словенцы и албанцы сумеют занять в своих подгруппах первое или второе место, то армянская команда станет участником стыкового турнира независимо от результата, показанного в грядущем соревновании. А шанс на это немалый, учитывая, что 11 наших основных конкурентов претендуют на 20 вакантных мест. Так что, как говорится, поживем — увидим.

Добавим, что матчи 10 туров предстоящего отборочного турнира пройдут 24-25, 27-28 и 30-31 марта, 1-2, 4-5, 7-8 сентября, 8-9, 11-12 октября, 11-13 и 14-16 ноября 2021 года. Стыковой турнир назначен на 24, 25, 28, 29 марта 2022 года.