Решается задача увеличения ресурсов Фонда страхования военнослужащих

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы дальнейшей деятельности Фонда страхования военнослужащих.

Премьер-министр напомнил, что фонд — это основной инструмент, который должен быть использован для обеспечения социальной защиты семей погибших за Родину и получивших инвалидность и пропавших без вести военнослужащих. “Сегодня мы должны обсудить дорожную карту дальнейшей деятельности фонда и понять, какие шаги должно предпринять правительство, что должен сделать Центробанк, и какие вопросы мы должны решить в ближайшее время”, — отметил Никол Пашинян.

Директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян подробно представил предусмотренные дорожной картой мероприятия, которые направлены на расширение привлеченных в фонд средств, эффективное выполнение обязательств перед бенефициарами, работу с благотворителями, решение и регулирование организационных проблем. Вокруг представленных пунктов состоялся заинтересованный обмен мнениями, были озвучены различные наблюдения и предложения.

Подводя итоги совещания, премьер-министр Пашинян подчеркнул важность принятия конкретных шагов по увеличению ресурсов фонда для быстрого и эффективного обслуживания бенефициаров. В этом контексте премьер-министр дал конкретные поручения.