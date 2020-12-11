В финал пробился лишь один

Из пятерых армянских шахматистов, принявших участие в отборочном турнире юношеского онлайн-чемпионата Европы, только Шант Саргсян сумел пробиться в финальный этап первенства.

Набрав 5,5 очков из 7 возможных, он занял второе место в соревнованиях игроков до 18 лет. К выходу в финал был близок также Артур Давтян, который, однако, проиграл в заключительном туре и с 4,5 очками обосновался на 10 горизонтали. С аналогичным результатом Армен Барсегян стал 14 среди 53 участников. В турнире 16-летних шахматистов Мамикон Гарибян (4,5 очка) и Аршак Мелконян (3,5) финишировали соответственно на 10 и 31 местах.

Финальный этап континентального первенства пройдет 19-21 декабря.