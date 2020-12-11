Наши продолжают борьбу

Национальная сборная Армении по футзалу, победив в двух матчах команду Болгарии, пробилась в основной квалификационный раунд чемпионата Европы 2022 года.

Обе встречи с болгарами в плей-офф отборочного турнира подопечные Рубена Назаретяна провели в Варне.

В первой игре наши победили со счетом 4:0, благодаря точным ударам Гамлета Манукяна (сотворил дубль), Давида Асланяна и Владимира Саносяна. А второй матч наши выиграли с результатом 3:1. На этот раз наряду с Асланяном и Саносяном отличился Саро Галстян. На следующем этапе отборочных соревнований армянская команда во второй подгруппе сыграет со сборными Франции, России и Грузии.