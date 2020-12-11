По следам прошлого

Весной будущего года национальная сборная Армении по футболу в седьмой раз вступит в борьбу за участие в финальном этапе чемпионата мира. Божественное число — вполне подходящий повод для того, чтобы наконец-то добиться заветной цели. Однако, пока это единственное обнадеживающее обстоятельство. Для реализации столь амбициозного проекта главной команде нашей страны необходимо серьезно улучшить качество игры, а такие дела за пару месяцев не делаются.

Словом, ничтожно мало реальных предпосылок к тому, что отечественная сборная сумеет выбраться из группы, в которой ей предстоит соперничать со сборными Германии, Румынии, Исландии, Северной Македонии и Лихтенштейна. К сожалению, сегодня даже в самых смелых мечтах невозможно представить, что армянские футболисты смогут победить немцев и обойти их в турнирной таблице. Я, вот несколько раз напряг воображение и не смог. Туго придется и с Румынией — традиционно неудобным для нас соперником. Исландцы тоже не подарок, хотя при удачном стечении обстоятельств у них возможно отобрать очки. А вот северомакедонцы и лихтенштейнцы — наши неразлучные спутники в отборочных соревнованиях последних лет. С ними у нас положительная статистика, настраивающая на благоприятный исход очередного раунда соперничества.

Вообще, по сравнению с отборочными турнирами чемпионатов Европы аналогичные соревнования мирового значения давались армянской дружине с трудом. Здесь наш лучший результат — 4 место среди 6 команд подгруппы, зафиксированный под руководством Хорена Оганесяна в отборе на ЧМ-98. А вот в европейской квалификации мы занимали аж 3 место и были довольно близки к попаданию в финальный этап. Было это всего 9 лет назад. Между тем в отборочных группах чемпионатов мира сборная Армении еще дважды финишировала на последнем месте и трижды — предпоследнем. Хотя, справедливости ради, нужно признать, что в турнире к ЧМ-2014 она заслуживала большего, нежели предпоследняя позиция в группе. Тогда нашим ребятам, ведомым Варданом Минасяном, не хватило опыта и стабильности. Болельщики никогда не забудут их яркие победы над Данией (4:0), Чехией (2:1), Болгарией (2:1) и ничью с Италией (2:2). В турнирной таблице мы только по разнице забитых и пропущенных мячей уступили болгарам и всего на три очка отстали от занявших второе место датчан. За этим последовал провал в квалификационном турнире ЧМ-2018, в котором, кстати, среди соперников нашей сборной вновь числилась Румыния, в двух матчах забившая нам 6 безответных голов.

В связи с этим, пожалуй, уместно обратиться к статистике предыдущих поединков сборной Армении с соперниками, ставшими ее визави в новом отборочном цикле. Начнем с немцев. С ними армянские футболисты играли трижды. В отборочном турнире ЧМ-98 проиграли со счетом 1:5 (дома) и 0:4 (в гостях). Эти матчи примечательны еще и тем, что судил их знаменитый итальянец Пьерлуиджи Коллина по кличке “Фантомас”. Мне же ереванская встреча запомнилась случившимся со мной казусом. Одна из сотрудниц нашей редакции попросила провести своего сына на стадион, поскольку не смогла достать билет на игру, а ребенку очень хотелось вживую лицезреть выступление звездного тогда состава “бундестим”. По старой армянской традиции, они опоздали к началу матча и пройти на трубуну “Раздана” не удалось, так как стадион был заполнен до отказа. Дежуривший у пресс-ложы полицейский, посмотрев на мой бейдж, виновато признался, что не может пропустить нас из-за отсутствия в ложе свободных мест. А заполнили ее не только журналисты. Словом, нам пришлось следить за игрой из подтрибунного рва, откуда были видны… только ноги бегающих футболистов. Зато после нам удалось первыми прийти на послематчевую пресс-конференцию. Словом, это стало одним из запомнившихся эпизодов в моей журналистской деятельности и хорошим уроком на будущее. Стоит отметить, что в тех двух матчах ворота Березовского по два раза поразили легендарный Юрген Клинсманн, с которым мне довелось сделать блиц-интервью, и не менее знаменитый Томас Хесслер. Третий и пока последний матч двух сборных состоялся в июне 2014 года, в Майнце. Эта была контрольная игра, завершившаяся победой немцев со счетом 6:1. Из наших отличился Генрих Мхитарян.

С румынами наша команда провела 5 игр. В отборочном турнире ЧМ-06 за домашнeй ничьей (1:1) последовало выездное поражение (0:3). Затем наши уступили им и в товарищеской игре на Кипре (0:2). Через 10 лет команды вновь оказались в одной подгруппе — на этот раз ЧМ-18. В Ереване румыны победили со счетом 5:0, а в Бухаресте — 1:0. На своем поле армянская дружина с 3-й минуты играла вдесятером ввиду удаления Гора Малакяна. А гости уже к 29-й минуте вели с преимуществом в четыре гола. Примечательно, что и в ответной игре был удален армянский футболист (на этот раз — Тарон Восканян), а победный гол хозяева забили в компенсированное время.

История армяно-исландского футбольного противостояния прослеживается с 1998 года. В отборочном турнире “Евро-2000” соперники разошлись нулевой ничьей в Ереване, а на своем поле северяне взяли верх — 2:0. Тот же счет в пользу исландцев был зафиксирован в товарищеской игре 2008 года на Мальте.

Чаще всех армянская сборная играла с македонцами — 10 раз. Это настолько много, что наши соперники успели дважды переименовать свою страну. Вначале она была просто Македонией, затем стала называться Бывшей Югославской Республикой Македония, а сейчас уже — Северной Македонией. Один из этих матчей стал историческим, поскольку в нем наша дружина одержала первую в своей истории выездную победу. Произошло это событие 6 сентября 1995 года в Скопье — в игре отборочного турнира “Евро-96”. Благодаря голам Размика Григоряна (на 61-й минуте) и Армена Шахгельдяна (78) наши оформили волевую победу со счетом 2:1. Встреча в Ереване, состоявшаяся за 4 месяца до того, завершилась со счетом 2:2. Причем к началу второго тайма наши имели преимущество в два мяча. В отборочном турнире ЧМ-06 македонцы дважды победили — 3:0 и 2:1. Наших трижды огорчил главная звезда македонского футбола Горан Пандев. В отборе к “Евро-12” чаша весов склонилась на нашу сторону — 2:2 и 4:1. Четыре последние встречи этих сборных приходятся на групповой турнир Лиги наций 2018 и 2020 годов. В каждом розыгрыше соперники обменивались любезностями. Два года назад сборная Армении убедительным домашним реваншем (4:0) ответила на выездное поражение (0:2). Ну, а в этом году матч в Скопье завершился победой хозяев со счетом 2:1. А ответная игра состоялась на Кипре — на нейтральном поле ввиду того, что УЕФА запретила проведение международных встреч в Армении и Азербайджане из-за боевых действий в Арцахе. Это была игра за первое место в подгруппе, которое благодаря победному голу Оганеса Амбарцумяна осталось за нами.

А вот с Лихтенштейном турнирные пути нашей сборной впервые пересеклись только в 2018 году. В Лиге наций Армения победила на своем поле (2:1) и сыграла вничью в гостях (2:2). Причем во втором случае лишь за 5 минут до конца игры избежала поражения, благодаря голу, забитому Александром Карапетяном. В отборочном турнире “Евро-20” Карапетян вновь огорчил представителей европейского княжества, способствовав домашней победе со счетом 3:0. В гостях была зафиксирована ничья — 1:1.

Такова история встреч армянской национальной сборной с соперниками по грядущему отборочному турниру. А вот и календарь будущих матчей, намеченных в 2021 году: Лихтенштейн-Армения (25 марта), Армения-Исландия (28 марта), Армения-Румыния (31 марта), Северная Македония-Армения (2 сентября), Германия-Армения (5 сентября), Армения-Лихтенштейн (8 сентября), Исландия-Армения (8 октября), Румыния-Армения (11 октября), Армения-Северная Македония (11 ноября), Армения-Германия (14 ноября). Напомним, что по регламенту, 10 победителей отборочных групп будут квалифицированы на чемпионат мира напрямую. А сборные, занявшие в своих подгруппах 2 место, вместе с двумя командами из числа победителей групповых соревнований Лиги наций в плей-офф турнире розыграют оставшиеся 3 путевки на “мундиаль”.