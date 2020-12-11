К нам едут сопредседатели…

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, представляющие США, Россию и Францию, посетят в эти выходные Баку и Ереван для проведения переговоров по мирному урегулированию азербайджано-арцахского конфликта. Как сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на брифинге для членов ОБСЕ (Хельсинского комитета) при Конгрессе США, международные посредники хотят на месте увидеть, “где мы можем двигаться дальше в дипломатическом урегулировании конфликта”, обсудить вопросы, связанные с возобновлением мирного процесса и возвращением его в дипломатическую плоскость.

Отвечая на вопрос сенатора Бена Кардина о ситуации вокруг урегулирования, Рикер подтвердил, что Вашингтон приветствует прекращение военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и глубоко сожалеет о потерях, в том числе, среди мирных жителей. “ Мы продолжаем настаивать, что долгосрочный мир не имеет военного решения. Есть орган — сопредседательство Минской группы ОБСЕ, который призван помочь Армении и Азербайджану найти решение конфликта. За последние 30 лет были случаи, когда мы были близки к миру. Я помню, в начале своей карьеры мы были на передовой сопредседательства Минской группы и вели активные переговоры в 2000-2001гг. в Ки-Уэсте. Мы действительно считали, что почти приблизились к урегулированию. Но это стало иллюзией”, — сказал он, передает Голос Америки.

Рикер отметил роль Минской группы и сопредседателей в деле сохранения хрупкого мира в последние три десятилетия. По его мнению, благодаря этому удалось избежать таких проявлений насилия, которые произошли недавно. “Мы продолжаем верить, что долгосрочное решение не может быть военным. Несколько десятилетий назад победа армян на поле боя не положила конец конфликту. Мы пытались дипломатическим путем удержать стороны от насилия. Сомневаюсь, что военное решение и на сей раз приведет к другому результату”, отметил он. Рикер подчеркнул, что урегулирования следует достичь за столом переговоров, отметив, что сопредседатели являются лучшими посредниками. “Мы работаем с двумя другими сопредседателями — Россией и Францией”, сказал замгоссекретаря.

Вместе с тем американский дипломат отметил, что “у нас (видимо, у США — Г.М.) еще масса вопросов о посредничестве России в перемирии и роли Турции”. “Мы крайне обеспокоены и заявили об озабоченности по поводу роли Турции во время обсуждений переброски туда иностранных боевиков и предоставления оружия и боеприпасов”, — подчеркнул Рикер. Эти вопросы, по его словам, остаются в повестке диалога США с Турцией и Россией. По его словам, “мы будем внимательно следить и поднимать эти вопросы во время обсуждений” в ходе визита медиаторов в Баку и Ереван По его словам, ОБСЕ — хорошая платформа. “Мы просто можем надеяться, что достигнем долгосрочного мира и не станем свидетелями новых потерь и лишений гражданского населения, которые были в последние месяцы”, — подчеркнул замгоссекретаря США.

Что ж, Минская группа и сопредседатели, поддерживая переговорный процесс, действительно сыграли определенную роль в деле сохранения хрупкого мира в последние три десятилетия. Но именно хрупкого мира. И именно определенную роль. Большего результата они достичь не могли по ряду причин. Во-первых, прекрасно зная историю конфликта и истинного зачинателя кровопролития — этнических чисток и войн, — международные посредники все эти годы уравнивали агрессора (Азербайджан) и жертву (Арцах и Армению). Все эти годы медиаторы воздерживались от адресного осуждения инициатора войн и нарушителя установленного в 1994г. бессрочного режима прекращения огня.

Во-вторых, со стороны посредников имело место намеренное искажение хронологии конфликта и военных действий. Начало кровопролитной войне было положено в 1988г. армянскими погромами в Сумгаите, которые распространились впоследствии на всю территорию Азербайджанской ССР и переросли в широкомасштабную военную агрессию против Арцаха и Армении. А отнюдь не в 1992г., как утверждают посредники, имея в виду освобождение армянами Шуши и подавление других огневых точек в азербайджанонаселенных поселках вокруг Степанакерта. По этой логике получается, что международные посредники считают агрессором не Азербайджан, который в 1988-1990гг. осуществил этнические чистки и акты геноцида в отношении армянского населения на всей территории тогда Аз. ССР, а потом развязал широкомасштабные военные действия против Арцаха и Армении, а Арцах и Армению! А ведь 18 января 1990г. Европарламент принял резолюцию, призывающую Европейский Совет министров иностранных дел и Совет Европы вступиться за армян перед советским правительством и требовавшую оказания немедленной помощи Армении и Нагорному Карабаху, отмечая многочисленные жертвы, а также нападения на армянские села Шаумяна и Геташена.

18 января 1990 группа американских сенаторов в письме генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву выразила озабоченность в связи с погромами армян в Баку и призвала к воссоединению Нагорного Карабаха с Арменией. С исчезновением СССР этнические чистки и акты геноцида в отношении армянского населения Аз. ССР стали “забываться”.

К сожалению, подобный подход стал возможным также в связи с тем, что все эти годы Ереван и Степанакерт по непонятным мне причинам игнорировали проблематику более полумиллиона армянских беженцев из Азербайджана, несмотря на требование самих беженцев через Сеть гражданского общества “Беженцы и международное право” внести вопрос защиты их прав в повестку переговоров по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта. Именно это позволило бы изменить ущербную хронологию и логику переговорного процесса, внести четкость как в позиции Армении и Арцаха, так и в базовые принципы урегулирования с точки зрения отражения в них интересов армянских сторон.

Трудно согласиться с г-ном Рикером и в том, что благодаря посредниками “удалось избежать таких проявлений насилия, которые произошли недавно”. Отнюдь, если вспомнить периодические агрессии Азербайджана против армянских государств, не говоря уже о развязанной Баку в апреле 2016г. войне против Арцаха, а в июле нынешнего — против Армении. Но ни в одном из этих случаев медиаторы так и не назвали истинного агрессора. Даже по ходу развязанной Азербайджаном 27 сентября войны. Со скрипом признали наличие заброшенных Турцией в Арцах наемников-террористов с Ближнего Востока. Это осудили, а агрессию Азербайджана нет. Даже в приведенной выше пламенной речи замгоссекретаря США умудрился не назвать виновника т.н. “провала Ки-Уэстских договореннойстей”, а именно тогдашнего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Ни разу посредники не осудили проводимую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на государственном уровне политику армяноненавистничества, лишь сотрясали воздух призывами “готовить народы к миру”, закрывая глаза на фашистские действия апшеронского султана, открыто призываюшего своих граждан убивать армян при любом удобном случае.

А это, уж простите, — прямое попустительство его преступным деяниям. Ну, а в сложившейся после очередной военной агрессии Азербайджана ситуации фраза о том, что сопредседатели едут в Баку и Ереван для проведения переговоров по мирному урегулированию азербайджано-арцахского конфликта, звучит несколько саркастически…