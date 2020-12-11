На службе интересов общества

История института общественного вещателя насчитывает несколько десятков лет. За это время он бы создан во многих странах, охватив радио, телевидение, печатные, а позднее и электронные средства массовой информации.

Будучи особым элементом медиасистем, общественное вещание стало по большому счету объектом государственного регулирования. При этом основной его задачей было и остается общественное обслуживание. В том числе и у нас в стране. Более того, финансирование общественного вещателя поступает от правительства страны, то есть формируется за счет средств налогоплательщиков — того самого общества, интересам которого оно призвано служить. О том, какую роль играет общественный вещатель в Армении, и каковы его взаимоотношения с властями страны, в материале “РА”.

Подходы разные, миссия одна

Закон “О телевидении и радио” был принят в Армении в 2000 году, и тем самым государственное вещание прекратило свое существование в стране, уступив место общественному ТВ и радио. Все это было вполне созвучно европейским стандартам, согласно которым государственные теле- и радиовещатели должны были трансформироваться в общественные.

Но проблема в том, что, приняв соответствующий закон, никто толком не разъяснил людям ни тогда, ни впоследствии, чем же является общественное вещание, и чем оно отличается от того же государственного.

К проблеме с непониманием задач и содержания общественного вещания добавились также и трудности, связанные с точным переводом английского термина “publicservicebroadcasting” или русского “общественное вещание” на армянский язык.В итоге, многие люди понимали определение, лишь полагаясь на лингвистическое значение слова.

“Для начала нужно разобраться, что означает армянский термин “հանրային” (общественный), и как он соотносится с терминами “պետական” (государственный) и “հասարակական” (общественный). Ведь при переводе терминов очень важно учитывать разницу в лингвистическом мышлении. Потому что, когда мы берем какой-либо международный термин и переводим, то, естественно, должны гармонизировать его в соответствии с нашим лингвистическим мышлением. В англоязычной лингвистике между терминами “общественный” и “государственный” практически нет никакой разницы. Иначе говоря, все, что является государственным, также и общественное. Кстати, во многих европейских странах, в той же Чехии, аналогичная ситуация, где государственное вещание одновременно выступает в качестве общественного”, — объяснил суть дела председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян в ходе состоявшегося на днях семинара для журналистов на тему о роли общественного вещателя в военных и чрезвычайных условиях.

Однако вне зависимости от подходов к институту общественного вещания, в его основе лежит то, что он должен обеспечить объективную и разнородную информацию и служить интересам всего общества, а не интересам отдельных групп или интересам только государства. Хотя миссии общественного вещателя в разных странах, как отметил г-н Навасардян, могут быть разными. К примеру, британское BBC или сеть ARD в Германии, будучи общественными вещателями, занимают доминирующие позиции на местных медиа платформах с точки зрения предоставления объективной и разнообразной информации для своих зрителей и слушателей, отображая при этом все точки зрения, присутствующие в обществе, плюс транслируя культурно-образовательные программы.

Еще одной миссией общественного вещателя, по словам председателя Ереванского пресс-клуба, является то, что он берет на себя обязательство выпуска коммерчески малопривлекательных, но общественно важных программ образовательной, культурологической, детской тематики. То есть финансирует те проекты, которые с точки зрения коммерческих теле- и радиовещателей не привлекательны, но имеют важное значение по своей тематике для государства.

Новый закон не оправдал ожиданий

В любом случае общественный вещатель, по сути, должен быть независим и от институтов государства, и от бизнеса. Что интересно, именно государство обязуется обеспечить эту независимость — путем осуществления законодательного закрепления принципов независимости, внедрения особых механизмов управления, а также с помощью финансирования организаций общественного вещания. Подобный подход привел к тому, что для большинства европейских стран общественный вещатель стал тем основным институтом, который оказывает содействие не только обеспечению интересов общества, но и демократическому развитию государства в целом.

“Что касается Армении, то институт общественного вещателя, в частности телевидение, никогда прежде вплоть до сегодняшнего дня не было направлено на обеспечение интересов нашего общества. Скорее, оно служило интересам политических сил, находящихся у власти — начиная от особенностей ведения программ, определяющих информационную политику общественного вещателя, заканчивая тем, кто участвовал в этих программах в качестве экспертов, приглашенных гостей и т.д. Да, были и есть ограничения, поскольку не каждому дана возможность участвовать в эфире общественного вещателя. Хотя, надо отметить, что в отличие от нашего общественного телевидения, общественное радио гораздо более нацелено на соблюдение высоких стандартов профессиональной этики, которые гарантируют объективность предоставляемой информации”, — констатировала в беседе с нами президент Армянской PR-ассоциации, доцент кафедры печатных и вещательных СМИ факультета журналистики Ереванского Госуниверситета Астхик Аветисян.

В этом смысле большие надежды связывали эксперты с новым законом “Об аудиовизуальных медиа”, принятом НС в августе этого года вместе с поправками в закон “О лицензировании”. Этот законодательный пакет полностью заменил предыдущий закон “О телевидении и радио”, но по своей сути, по словам нашей собеседницы, ничего не изменил, кроме как названия. Аналогичного мнения придерживались и многие журналистские организации в Армении, указывая на то, что законодательные нововведения не только не нацелены на реформирование вещательного сектора, но и очень несовершенны с точки зрения применяемых принципов и подходов.

Некоторые предложения, внесенные экспертами на стадии обсуждений законопроекта, были учтены и приняты авторами нового закона. Тем не менее, в нем осталось довольно много из того, что до сих пор вызывает серьезную обеспокоенность представителей журналистских организаций. В частности, по мнению экспертов, закон предусматривает неэффективный порядок конкурсов на лицензирование наземного вещания в общественном мультиплексе и не обеспечивает реалистичных механизмов для создания частных мультиплексов. К тому же он не решает проблемы около десяти неоцифрованных областных телекомпаний и не создает возможностей для реформ общественных вещателей.

Ориентиром должен стать не рейтинг передач, а контент

Принятый закон не ограничивает свободу слова, но сохраняет монополию государства на наземное вещание, что мешает развитию медиа, полагает глава Ереванского пресс-клуба. По его словам, государство давно монополизировало вещание. И если, скажем, в прежние времена, во времена аналогового вещания, это в какой-то степени было оправданным, (потому что чисто технологические возможности были ограничены), то после перехода на цифровое вещание сохранять тот же подход означает просто оставаться в прошлом, тормозя развитие телеиндустрии. Реализация свободы слова, по мнению г-на Навасардяна, зависит не от текста закона, а от его применения.

Проблема еще и в том, как указывает президент Армянской PR-ассоциации, что общественный вещатель у нас не столько обращает внимание на нужды общества, сколько ориентируется на рейтинги просмотра передач. Такой подход, по словам г-жи Аветисян, привел к тому, что на протяжении последних 20 и больше лет акцент ставился не на образовательных и культурных программах, а на разного рода ток-шоу и прочего развлекательного, зачастую довольно низкопробного, контента.

В этом смысле Совету общественного вещателя Армении, как органу, выполняющему надзорную функцию, предстоит довольно серьезная работа в этом направлении, учитывая то, что именно на этом уровне устанавливается общий объем вещания передач и утверждается сетка вещания. При этом созданная у нас модель общественного вещания не предусматривает других возможностей участия общества в работе того же общественного ТВ, кроме получения общественными деятелями места в Совете.Исходя из этого в конечном счете все должны прийти к пониманию того, что организации телевидения и радио, которые финансируются за счет средств налогоплательщиков, должны в реалиях служить народу и всему обществу. Именно это и является основой общественного вещателя.