Вопрос избрания судей пока отложен

Вчера из повестки пленарного заседания НС неожиданно были изъяты вопросы избрания председателя Кассационного суда и члена того же суда.

На первом же заседании лидер фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян обратился к спикеру НС Арарату Мирзояну с вопросом: верно ли, что судьи отказываются быть избранными нынешним составом НС.

Спикер А.Мирзоян ответил, что председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян направил ему письмо по поводу изъятия вопроса из повестки. В нем, в частности, председатель ВСС сообщил, что кандидаты о включении вопроса в повестку были информированы по телефону.

“Судя по всему, они не восприняли это должным образом и не успели подготовиться. С другой стороны, в письме отмечается, что, представляя на пленарном заседании НС свое видение, кандидаты должны высказаться о перспективах судебной власти и проблемах, стоящих перед системой. Эти вопросы касаются обеспечения правовых и социальных гарантий судей, загруженности судов, материально-технических условий и т.д. Однако учитывая послевоенную ситуацию и круг возникших более актуальных вопросов, требующих неотложного решения, организация конструктивного и эффективного обсуждения проблем, волнующих судебную власть, нереально. Именно поэтому председатель ВСС от своего имени и от имени кандидатов просит отложить рассмотрение вопроса”, — сообщил спикер НС, добавив, что парламент, естественно, пойдет навстречу этой просьбе, соответственно, вопрос откладывается.