Бюджет-2021 принят

Вчера парламент, после достаточно скрупулезного обсуждения, принял проект Государственного бюджета РА на 2021 год. Главный финансовый документ будущего года, после предварительного обсуждения и предусмотренного Регламентом НС тайм-аута, вновь представил министр финансов РА Атом Джанджугазян. По его словам, стабильный экономический рост возможен только при наличии крупномасштабных, системных инвестиций.

Глава минфина коснулся также воздействия последствий пандемии Ковид-19 и военного положения. Предметом его особого внимания стали средства, перечисленных общеармянским фондом “Айастан” в Госбюджет (что стало предметом активных обсуждений в обществе), отметив, что дар был осуществлен с одобрения совета попечителей фонда. Решением Совета предусмотрено также представить отчет относительно полученных средств и их расходовании.

Господин Джанджугазян представил также ожидающиеся экономические развития.

Правительство пересмотрело прогноз экономического роста. Ныне он составляет 3,2%, тогда как запланировано было 4,8 процента.

Что касается пересмотра прогноза экономического роста, то, по словам господина Джанджугазяна, 3,2% — это не самый легкий ожидаемый экономический результат, это предполагает упорный труд. Номинальная стоимость ВВП также была пересмотрена. Это повлияло и на показатели бюджета, доходы, особенно налоговые поступления, и дефицит бюджета.

Будущий год, с точки зрения фискальных правил, правительство рассматривает как уникальный в том смысле, что неизвестно, когда начнется восстановление экономики и как долго оно продлится. Следовательно, фискальная политика строится в соответствии с логикой, требуемой фискальными правилами. “Другими словами, у нас будет больший дефицит в 5,3% валового внутреннего продукта, чем при других равных условиях”, — сказал министр.

В окончательном варианте проекта главного финансового документа будущего года несколько изменилась и расходная часть — вместо прежних 1 трлн 843 млрд драмов — 1 трлн 850 млрд драмов. Это в основном объясняется изменением расчетного размера обменного курса валют, тем, что наряду с увеличением объема привлечения долга предоставляются необходимые средства и для его обслуживания.

Министр финансов ответил также на многочисленные вопросы депутатов. В частности, отвечая на вопрос, будет ли необходимость в изменении военных расходов, господин Джанджугазян заявил, что нынешняя степень неопределенности не позволяет сделать это сегодня. “Нас ничто не стеснит, когда станет ясно, что делать с военными расходами, составленными по логике бюджетного процесса того времени. В случае необходимости правительство инициирует изменения в бюджете как на 2020, так и на 2021 год, а если в этом не будет необходимости, правительство сможет реализовать их в рамках своих возможностей”, — сказал он.

Член фракции “Просвещенная Армения” Аркадий Хачатрян в своем выступлении отметил, что пандемия коронавируса и развязанная 27 сентября азербайджано-турецкая агрессия поставила перед нашей страной ряд социальных, психологических проблем, проблем с обеспечением безопасности, что оказало негативное влияние на развитие экономики. По словам народного избранника, ожидается примерно 8-процентный экономический спад. По мнению парламентария, имеется необходимость нового бюджетного документа, поскольку рассматриваемый проект Госбюджета, даже при условии пересмотра макроэкономических показателей, не соответствует нынешним реалиям и вызовам. В случае же неурегулирования ситуации в срочном порядке возможен отток населения. Выход из ситуации народный избранник видит в создании технократического правительства, повышении боеспособности армии, пересмотре направлений капитальных затрат, укреплении границ.

Отметим, что данная фракция не проголосовала за принятие бюджета.

Представитель фракции “Мой шаг” Артак Манукян коснулся процессов планирования, управления и контроля за бюджетом, подчеркнув необходимость расширения идеологии представления отчетов о выполнении и важность реализации программ, стимулирующих экономический рост.