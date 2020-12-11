Помощь от правительства не задержится

Правительство продолжает принимать меры социального содействия различным группам граждан, которые тем или иным образом пострадали вследствие развязанной Азербайджаном против Республики Арцах военной агрессии, а также тем, кто участвовал в боевых действиях по защите Отечества и членам их семей. Также предпринимаются меры, чтобы ускорить получение пособий семьями военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести или оказались в азербайджанском плену.

Целый ряд постановлений правительства, предполагающих выделение финансовой помощи и компенсаций в связи с недавней войной, был принят вчера на заседании кабинета, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Одним из принятых постановлений правительство решило компенсировать плату за обучение в вузах и средних специальных учебных заведениях тем студентам, которые сами участвовали в ходе войны в боевых действиях, а также студентам, чьи родители или супруги участвовали в войне. Как отметил, представляя проект, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, бенефициары этой программы получать стопроцентную компенсацию платы за первое полугодие обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в клинической ординатуре. “Целевая группа или, вернее сказать, бенефициары, которые могут воспользоваться — это те студенты, которые участвовали в вооруженных действиях, в войне, те студенты, чьи родители участвовали и, если один из супругов является участником этой войны. Порядок того, как они должны участвовать, обстоятельно отмечен. Те, кто будут демобилизованы, будут иметь соответствующую отметку в военной книжке, а те, кто были призваны через военные комиссариаты или в составе различных отрядов, достоверность факта их участия будет подтверждаться справками соответствующих полномочных органов”, — пояснил Ваграм Думанян. В ответ на просьбу главы правительства уточнить период обучения, за который будет положена компенсация, министр сказал, что речь идет конкретно о первом полугодии, однако, если какой-либо студент уже оплатил указанный период, то в положенном размере он получит компенсацию и сможет использовать для следующего полугодия. Тем же студентам, которые завершают учебу и уже внесли плату, соответствующая сумма будет возвращена.

Серьезной помощью семьям пропавших без вести станет принятое вчера правительством постановление “Об утверждении мероприятия по оказанию помощи семьям пропавших без вести вследствие развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года военных действий”. Представил проект постановления министр по труду и социальным вопросам Месроп Аракелян. Он пояснил, что действующими на данный момент законодательными нормами предусмотрен определенный период, который должен истечь, прежде чем военнослужащему, местонахождение которого неизвестно, может быть юридически присвоен статус “пропавший без вести”, чтобы оформить получение его семьей положенных в подобном случае пособий. Учитывая, что в течение этого периода неопределенности статуса многие семьи пропавших без вести оказались в тяжелой экономической ситуации, правительство разработало специальное мероприятие содействия, в соответствии с которым до срока юридического оформления семьям пропавших без вести военнослужащих будет выплачиваться ежемесячная помощь размером в 300 тысяч драмов в течение максимум шести месяцев. Выплаты в соответствии с этим мероприятием будут производиться по представлению Министерства обороны, на основании содержащейся в базах данных этого ведомства информации о семьях пропавших без вести военнослужащих. Финансирование мероприятия будет организовано посредством Фонда страхования военнослужащих, учитывая то обстоятельство, что в последующем, в случае законодательного подтверждения статуса “пропавший без вести”, эти семьи станут бенефициарами именно этого Фонда. Помощь в рамках данного мероприятия будет предоставляться до тех пор, пока семья юридически будет признана бенефициаром Фонда. Помощь будет выделена из Государственного бюджета, и перечисленная Фонду на эти цели сумма составляет в данный момент 500 млн драмов. Затем, после того, как Фондом будут осуществлены выплаты, по размеру выплат будет проведен перерасчет, и окончательная сумма будет компенсирована из Госбюджета.

При обсуждении этого постановления премьер-министр Никол Пашинян пояснил, что согласно действующему законодательству, семьи пропавших без вести военнослужащих считаются бенефициарами Фонда, однако проблема в том, что предусмотрены довольно длительные процедуры для получения этой помощи. “Потому, мы прежде всего вносим изменение в законодательство и сокращаем этот срок, потому что статус “пропавший без вести” должен быть утвержден судом. До сих пор законодательством было предусмотрено, что это должно произойти в течение года и более. Мы теперь сроки сократим, чтобы это происходило быстрее. Но поскольку независимо от всего, сколько бы мы ни сокращали сроки, тем не менее эти процессы будут длиться несколько месяцев, мы приняли решение, что из бюджета Фонду будет перечислена сумма, чтобы Фонд в этот период семьям лиц, которым вероятно будет присвоен подобный статус, ежемесячно выдавал помощь в размере 300 тысяч драмов до тех пор, пока их статус и отношения с Фондом страхования военнослужащих будут уточнены. Если в результате этого процесса выяснится, что граждане действительно бенефициары и должны получать положенную законом помощь, выплаченная из бюджета сумма будет удержана, то есть будет снижена из той суммы, которую изначально должны были получить. Если же выяснится, что семья не является бенефициаром, за этот период это будет, просто, как безвозмездная помощь. И хочу подчеркнуть, что в этом контексте включаются также семьи лиц, оказавшихся в плену. В смысле этого постановления мы решили, чтобы они также воспользовались этой возможностью по тем же принципам”, — заявил Никол Пашинян.

Правительство также окажет помощь зарегистрированным в Арцахе лицам, чье находящееся по адресу регистрации жилое недвижимое имущество было разрушено или утрачено по иной причине вследствие развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года против Арцаха военной агрессии. Как отметил министр по труду и социальным вопросам Месроп Аракелян, это мероприятие также из числа опубликованной премьер-министром 18 ноября “Дорожной карты” и касается оставшихся без крова жителей Арцаха. Предусматривается выплата единовременного пособия в размере 250 тысяч драмов на человека — и для совершеннолетних, и для детей.