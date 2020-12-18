Очередной успех Григоряна

Гроссмейстер Карен Григорян выиграл очередной шахматный турнир в Испании. На сей раз он первенствовал в турнире по блицу, включенном в программу фестиваля Sunway Sitges International Chess Festival в Барселоне.

В турнире по швейцарской системе с участием 43 игроков из 16 стран наш соотечественник набрав 7,5 очков из 9 возможных, опередил на пол-очка испанца Джайме Латассу Сантоса и бразильца Александра Фиера. Выступавший за Испанию 15-летний Аспет Тадевосян с 4,5 очками обосновался на 22 месте.

Таким образом, Григорян выиграл пятый международный турнир подряд и сейчас участвует в шестом.