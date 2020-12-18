Наши тоже проголосовали

Главные тренеры и капитаны мужской и женской национальных сборных Армении по футболу приняли участие в голосовании по определению лауреатов уходящего сезона в рамках ежегодного конкурса ФИФА The Best FIFA Football Awards.

Испанский наставник нашей мужской сборной Хоакин Капаррос в тройке лучших футболистов сезона отметил своего соотечественника Серхио Рамоса (“Реал”), поляка Роберта Левандовски (“Бавария”) и аргентинца Лионеля Месси (“Барселона”). Лучшими вратарями он считает костариканца Кейлора Наваса (“Пари Сен-Жермен”), словенца Яна Облака (“Атлетико”, Мадрид) и немца Марк-Андре Тер Штегена (“Барселона”). В число лучших тренеров он включил испанца Жюльена Лопетеги (“Севилья”), немца Ханса-Дитера Флика (“Бавария”) и француза Зинедина Зидана (“Реал”).

Версия нашего капитана Генриха Мхитаряна такова: лучшие футболисты — Роберт Левандовски, камерунец из Франции Киллиан Мбаппе (“Пари Сен-Жермен”), бразилец Тьяго Алькантара (“Ливерпуль”), лучшие вратари — немец Мануэль Нойер (“Бавария”), Кейлор Навас, Марк-Андре Тер Штеген, лучшие тренеры — Ханс-Дитер Флик, немец Юрген Клопп (“Ливерпуль”), Жюльен Лопетеги.

Главный тренер нашей женской сборной Манук Саргсян в тройке футболисток года отметил датчанку Пернилль Хардер (“Челси”), англичанку Люси Бронз (“Манчестер Сити”) и француженку Дельфин Каскарино (“Олимпик Лион”). Лучшими вратарями женского футбола он считает чилийку Кристиану Эндлер (“Пари Сен-Жермен”), англичанку Эли Робак (“Манчестер Сити”) и немку Анне-Катрин Бергер (“Челси”), а тренерами — немца Стефана Лерка (“Вольфсбург”), голландку Сарину Вигман (сборная Нидерландов) и француза Жан-Люка Вассера (“Олимпик Лион”).

Капитанша нашей женской сборной Ольга Осипян проголосовала следующим образом: лучшие футболистки — Пернилль Хардер, француженка Венди Ренар (“Олимпик Лион”), Люси Бронз, лучшие вратари — француженка Сара Буадди (“Олимпик Лион”), шведка Хедвиг Линдаль (“Вольфсбург”), американка Алиса Нихер (“Чикаго Ред Старз”), лучшие тренеры — Жан-Люк Вассер, Сарина Вигман и Стефан Лерк.