Прицел на чемпионат Европы

Национальная сборная Армении по футзалу достаточно окрепла и вполне может побороться за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года. Комментируя итоги недавних победных встреч с болгарами в рамках второго отборочного этапа континентального первенства, с таким заявлением выступил главный тренер отечественной дружины Рубен Назаретян. Его подопечные, обыграв в двух выездных матчах болгарскую сборную с общим счетом 7:1 (4:0 и 3:1), впервые в истории пробились в основной квалификационный раунд “Евро”. Впереди решающий этап, в котором нашим футзалистам предстоит по два раза сыграть со сборными России, Франции и Грузии.

В отличие от футбола, в этом виде спорта у армянской команды очень даже неплохие шансы в соперничестве с перечисленными сборными. Во всяком случае, так заверяет наставник нашей сборной.

“Прежде всего, хотел бы отметить, что это общая победа, лепту в которую внесли и те ребята, которые на протяжении многих лет в тяжелых условиях сумели сохранить этот вид спорта в нашей стране. Сейчас мы достигли того уровеня, что будем участвовать в турнире сильных команд континента. Я благодарен также тем ребятам, которые справились с этой задачей, проявив самоотверженность и волю к победе”, — отметил в начале интервью пресс-службе Федерации футбола Армении Рубен Назаретян.

По его словам, определяющим фактором в поединках со сборной Болгарии стал уверенно проведенный нашей командой первый матч. “В тот день соперник понял, что у него ничего не получится. Мы думали, что во второй игре болгарская команда попытается отквитаться, но они вновь не сумели представить весомые контраргументы и проиграли со счетом 1:3. Новичками в этой игре стали Артур Мелконян и Владимир Саносян, которых мы включили в квартет с участием также Давида Асланяна и Гамлета Манукяна. Эта четверка уже имела опыт совместного выступления и, мне кажется, мы не прогадали. В любом случае, у нас не было времени на эксперименты. Впоследствии попробуем проверить их взаимодействие с другими игроками. Возможно, в других квартетах они проявят себя лучше”, — подчеркнул тренер.

Одновременно он не исключил возможность дальнейшего привлечения в сборную новичков. “Конечно, пополнение будет. Сборная похожа на постоянно растущий и развивающийся организм: она не может всегда полагаться на одну группу игроков. Нам нужно найти оптимальный вариант. Поиски всегда будут продолжаться, поскольку мы намерены создать соответствующие спортшколы и больше внимания уделять местным кадрам. Кстати, на этот раз некоторые футзалисты не попали в команду из-за проблем, связанных со службой в армии. Одним словом, сборная будет постоянно обновляться. В прошлом у нас, возможно, были квалифицированные игроки, однако к играм привлекались только 5-6 человек. Сейчас у нас более широкие возможности для комплектации команды, поскольку в нашем распоряжении имеются уже 12 спортсменов, которые способны, выйдя на замену, нейтрализовать возникающие проблемы”, — заявил Назаретян.

Подготовку к матчам решающего отборочного этапа армянская сборная начнет со второй декады января. “Расписание игр уже известно. Мы начнем турнир с выездной игры с россиянами, а через несколько дней примем на своем паркете французов. Планируем начать 20 января недельный учебно-тренировочный сбор в Ереване, а 27 числа отправимся в Москву, где через два дня после этого и проведем первую игру. Сборная России очень сильна: в ее составе особо выделяются шестеро бразильцев, выступающих в ведущих европейских клубах. Сильны также команды Франции и Грузии, успевшие завершить очную встречу со счетом 4:4. В этой игре за грузинскую сборную играли 6 бразильцев и всего несколько местных игроков, эпизодами выходившие на площадку. А во французской команде погоду создают выходцы из Марокко и Алжира. Но я хочу сказать, что мы сможем составить им достойную конкуренцию. Мы больше не можем быть командой, проигрывающей с крупным счетом. Приложим все усилия для успешного выступления и, почему бы нет, достижения побед и выхода в финальный этап чемпионата Европы. А пока хочу выразить признательность всем нашим болельщикам. Мы также благодарны республиканской федерации за всестороннюю поддержку. Наш нынешний успех — результат этого внимания. Прежде я не раз говорил, что при наличии необходимых условий мы можем добиться успеха. Это наша общая сборная и потому мы постараемся совместными усилиями добиться поставленной цели — со второго места в подгруппе пробиться на чемпионат Европы”, — заверил главный тренер.

В связи с этим уместно напомнить, что на первом этапе отборочного турнира, прошедшего зимой этого года, сборная Армении проиграла бельгийцам (2:5), победила черногорцев (3:1) и сыграла вничью с шотландцами (2:2). Таким образом, заняв второе место в группе, наша команда пробилась на стыковые матчи с болгарами. Что касается, грядущего этапа, то календарь игр армянской сборной следующий: Россия-Армения (29 января), Армения-Франция (3 февраля), Грузия-Армения (3 марта), Армения-Грузия (8 марта), Армения-Россия (8 апреля), Франция-Армения (13 апреля).

Всего на этом этапе сформировано 8 групп по 4 команды в каждой. Их победители и 6 сборных с лучшими результатами из числа команд, занявших в своих группах второе место, напрямую попадут в финальный этап чемпионата Европы, где составят компанию принимающим турнир голландцам. Две другие сборные, первенствовавшие в своих группах на втором месте, в двух очных поединках, намеченных на 14-17 ноября следующего года, разыграют последнюю путевку на “Евро-22”. А финальный турнир первенства состоится 19 января — 6 февраля 2022 года.