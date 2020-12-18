100 дверей, ведущих в храм

Для семей погибших воинов будет организована благотворительная выставка

“100 дверей” — под таким названием в скором времени в выставочном зале Союза художников Армении откроется большая фотовыставка. Она будет работать с 29 декабря по 6 января. Режиссер Хачик Егоян рассказал, что в рамках выставки будет представлено 100 фотографий дверей армянских церквей — работ, имеющих свою интересную историю создания. Выставка будет носить благотворительный характер: желающие смогут приобрести фотографии, а вырученные средства пойдут на поддержку семей армянских воинов, павших в этой войне.

“Мы сегодня живем в крайне тяжелой политической ситуации: как внешей, так и внутренней. Мы проходим по узкому пути, но христианин, армянин не имеет права становиться на колени, не имеет права падать духом и предаваться унынию. Мы должны идти вперед, должны работать. Во имя уважения имен наших парней, ушедших в вечность, надо двигаться вперед — действовать в области культуры, развития нашей экономики и других сфер. А сейчас кратко скажу о другом.

Пять лет назад я и мой очень хороший друг, фотограф Рубен Мартиросян инициировали проект “100 дверей”. Совершили путешествие по Армении, Арцаху, Джавахку, Западной Армении — по границам родины-мечты наших предков и сфотографировали двери находящихся там армянских церквей. По итогам путешествия организовали фотовыставку к 100-летию Геноцида армян 1915 года. Она прошла в здании Союза художников Армении 29 декабря 2015 года. Планировали подарить большие и красиво отпечатанные фотографии этим церквям. К сожалению, наши нынешние реалии таковы, что теперь у нас есть новые потерянные земли, и родилась новая идея — пять лет спустя повторить эту выставку в том же месте, в большом выставочном зале Союза художников Армении и продать эти фотоработы. 100 работ, каждая по 20 тысяч драмов. Почему мы решили продать эти работы? Чтобы с Божьей помощью если нам удасться их продать и выручить эти 2 миллиона драмов, мы всю выручку предадим 4-5 семьям погибших воинов, которые находятся в крайне тяжелом социальном положении. Ну и потом хотим, чтобы в городе, в эти сумбурные дни прошло маленькое культурное мероприятие, появилась возможность собраться и “пройти” мимо порогов церквей на наших потерянных землях, помолиться, воскурить ладан и попроситьу Бога помощи, чтобы Армения стала сильной. Я никогда не обращался с просьбами такого рода, но сейчас прошу всех как друг, брат, родственник придти на выставку и приобрести эти работы. Вы получите фотографическое и эстетическое удовольствие, отвлечетесь от потрясений и насладитесь культурой. С Христом мы не имеем права опускаться на колени, наш народ не имеет права. Мы должны идти вперед и у нас еще много работы, которую нужносделать. Также это хорошая возможность стать благотворителем для тех людей, которые до сих пор не смогли оказать свою посильную помощь”, — заключил Хачик Егоян.