Арменпресс — 102

Государство 18 декабря, 2020 | Автор : admin

Старейшему информационному агентству Армении — Арменпресс сегодня исполняется 102 года. Созданное на заре восстановления армянской государственности, 18 декабря 1918 года указом Национального Совета Первой Республики Армения, первое государственное национальное средство массовой информации — Армянское телеграфное агентство (АТА) приняло на себя непростую и ответственную миссию: своевременно и полноценно доставлять качественную, объективную и беспристрастную информацию о происходящих в стране и мире событиях.

Вместе с армянским народом, пройдя полный испытаний и трудностей, достижений и побед более чем вековой путь, Арменпресс стал своего рода летописцем и хранителем истории Армении XX века и ныне является активным участником современных политических, экономических, социальных и культурных процессов, скрупулезно фиксирующим день за днем жизнь Армении, Арцаха и рассеянного по планете армянского мира во всем его многообразии.

Будни и праздники, успехи и неудачи, победы и поражения, радости и беды — все находит отражение в новостных лентах Арменпресс, которые готовят корреспонденты и редактора агентства, стараясь найти самую важную информацию, рассказать о ней, представить в видеоматериалах и довести до сведения своих читателей в Армении, в регионе и во всем мире. 11 тематических новостных лент агентства — надежный источник информации, которым пользуются и который цитируют в своих материалах коллеги из многих самых авторитетных мировых СМИ.

В нынешние непростые дни, которые переживают Армения и Арцах, Арменпресс в авангарде информационного фронта спешит донести миру правду о событиях, происходящих в нашей стране и регионе, составить как можно более цельную картину истории, которая свершается на наших главах.

Поздравляя всех арменпрессовцев с днем рождения агентства, желаем новых свершений и многих десятилетий успешного труда во благо нашего государства.