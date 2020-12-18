Объективных рыночных причин для падения курса драма нет

Несмотря на то, что продолжающаяся девальвация драма вызвала уже довольно панические настроения среди населения, новоназначенный министр экономики Ваган Керобян призывает не драматизировать ситуацию и не воспринимать обесценение национальной валюты как катастрофу.

Эластичность высокая

Каждая медаль, как известно, имеет две стороны. Исключением не является и нынешняя ситуация с курсом валют на нашем финансовом рынке. Именно на позитивной стороне этой самой медали и решил акцентировать внимание глава Минэкономики. В ходе состоявшейся на днях “Фейсбуковской пресс-конференции” в эфире радио “Азатутюн” он прежде всего провел сравнение с ситуацией на валютном рынке соседних стран, а также стран, находящихся с нами в аналогичных экономических условиях.

“Даже в условиях военной обстановки обесценение отечественной валюты у нас произошло гораздо меньшими темпами, чем в той же России, Грузии, Беларуси, Казахстане и др. странах, имеющих схожую с нами экономику.

Это свидетельствует об эффективной работе Центробанка Армении в плане обеспечения стабильности цен. Но с другой стороны подобный расклад, на мой взгляд, не соответствует региональной ситуации. Особенно для местных экспортеров очень важно, чтобы драм равномерно обесценивался по отношению к валютам стран, являющихся нашими основными торговыми партнерами”, — изложил свой подход министр экономики.

Речь идет о конкурентоспособности наших экспортеров на зарубежных рынках. По словам г-на Керобяна, эластичность отечественного экспорта от курсов валют у нас очень высокая. В качестве примера он указал на то, что один процент обесценения драма по отношению к доллару приводит к росту экспорта на 1,7%.

“Это является очень высоким уровнем эластичности. Поэтому нельзя допустить, чтобы наши экспортеры оказались в состоянии неконкурентоспособности на внешних рынках”, — пояснил он.

Но есть и негативная сторона медали. В условиях обесценениях драма и соответственно высокого курса доллара и евро, импортируемые в Армению товары становятся более дорогими, что приводит к росту цен внутри страны. С учетом же того, что импорт занимает весомые позиции в торговом балансе нашей страны, ценовое воздействие довольно ощутимо уже, в том числе, и на продовольственные товары.

“Центральный банк ведет сейчас сдерживающую политику, пытаясь удержать курс на уровне, который приемлем для экспортеров, и одновременно не создают серьезных проблем для импортеров”, — оценил действия регулятора председатель Республиканского союза работодателей Армении, экономист Гагик Макарян, говоря в ходе своей недавней пресс-конференции о причинах девальвации драма.

Отечественная экономика, продолжил он, остается больше зависимой от доллара. В связи с этим прибыль экспортеров на сегодня искусственно растет. Но учитывая тот факт, что доля экспорта у нас составляет 40% от импорта, девальвация валюты, по словам г-на Макаряна, может привести к подорожанию определенных импортных товаров.

Проблем с оттоком средств на валютном рынке нет

В Центробанке, естественно, также проводится анализ того, какое социальное воздействие может оказать удорожание инвалюты. На днях регулятор вновь заявил о своем намерении провести интервенции на валютном рынке. Мониторинг финансовых рынков продолжается, отметили в ЦБ, пообещав, что в случае необходимости применят все имеющиеся в арсенале инструменты, гарантируя стабильность цен и финансовую устойчивость.

Кстати, с аналогичным заявлением Центробанк выступил примерно три недели назад, после чего валютные колебания у нас несколько смягчились. Так, если, начиная примерно с 15 ноября, армянский драм в ежедневном режиме рос на несколько процентных пунктов по отношению к иностранным валютам и в частности к доллару, достигнув средней отметки в 515-520 драмов за доллар, то уже в последних числах прошлого месяца курс начал демонстрировать тенденцию к снижению. Потом вектор вновь сменился на повышение, в результате чего на протяжении последних дней доллар по отношению к драму достиг отметки в 520-530 драмов, а евро — 630-640 драмов. И пока неясно, насколько ожидаемые валютные интервенции поспособствуют снижению курса валют на местном финансовом рынке.

В любом случае, как заверил председатель Центробанка Мартын Галстян, на валютном рынке Армении нет проблем с оттоком средств. По его словам, в фундаментальном плане из реального сектора на данный момент рисков не наблюдается, а валютный курс характеризует общую ситуацию в стране.

“Считаю, что наши действия созвучны и проводимая Центробанком политика адекватна”, — заявил глава ЦБ, пояснив, что если в первые дни объявления военного положения надбавка за риск при кредитовании страны на международном финансовом рынке возросла, то сейчас вновь вернулась на прежний уровень. И это два важных фактора, которые, по мнению г-на Галстяна, либо не окажут влияния на валютный курс, либо отразятся положительно.

Эмоции в кризис лишь помеха

Проблема в том, что росту курса валют способствует также поведение хозсубъектов и граждан, имеющих депозиты в банках. Так, балансовый портфель у хозсубъектов скорректировался больше в сторону валюты, в результате чего, по словам председателя ЦБ, сформировался спрос на доллар, что естественно повлияло на валютный курс. В ноябре, когда среди населения начало расти беспокойство, многие стали менять сбережения в драмах на долларовые. При этом часть граждан вывела вклады из банков, другая часть — перевела драмовые вклады в долларовые. В обоих случаях граждане недополучили процентный доход. Первая причина то, что они отозвали вклады раньше срока, а вторая — по валютным кредитам ставка меньше, чем по драмовым.

“Избыточный спрос на валюту из частного сектора и подобные ожидания на будущее наблюдался также в бизнесе. По нашим подсчетам, те домашние хозяйства и представители бизнес-сегмента, которые пытались сбалансировать свои активы путем закрытия депозитных договоров, потеряли только на процентах 5-7 млрд драмов.

В условиях экономической неопределенности подобное поведение может показаться естественными. Однако эта прибыль могла бы стать дополнительным источником дохода для домашних хозяйств и бизнеса в условиях кризиса. Не знаю, сколько кризисов должно еще случится, чтобы общественность поняла, что так нельзя поступать. Очень жаль, что люди не делают выводов из прошлого. Ведь именно взаимное доверие очень важно для выхода страны из кризисной ситуации”, — детально обрисовал суть дела г-н Галстян.

Теперь же сумма недополученной гражданами и хозсубъектами прибыли в размере этих 5-7 млрд драмов осталась в распоряжении банков и может стать для последних своеобразным запасом прочности в случае увеличения рисков невозврата кредитов в кризисной ситуации. Хотя, как отметил председатель ЦБ, он лично предпочел бы, чтобы граждане получили свои проценты в полной мере и распорядились ими.

“Но к сожалению, у многих потребителей и даже у части бизнеса эмоциональное поведение во время кризисов не меняется. Поэтому мы вновь призываем доверять Центробанку и уверяем, что объективных рыночных причин для падения курса драма нет”, — заключил председатель Центробанка.