Армения может признать Республику Арцах

Если вопрос о статусе Арцаха будет изъят из повестки переговоров

Минувшие дни продемонстрировали, что подписанием известного трехстороннего заявления от 9 ноября о прекращении огня война в Карабахе не завершилась. Аппетит турко-азерского тандема разгорелся не на шутку, и почти каждый Божий день мы становимся очевидцами новых проявлений агрессии, являющихся грубым нарушением заявления, подписанного премьер-министром РА, президентами Азербайджана и России. Не приходится сомневаться, что недалек день, когда за все это придется держать ответ.

А перемирие Азербайджан нарушает каждый день, в последние дни эта страна-агрессор захватывает все новых пленных с армянской стороны. В сложившейся в регионе ситуации практически вне игры оказалась Минская группа ОБСЕ, на нынешней неделе, спустя более месяца после подписания трехстороннего заявления, посетившая регион.

При самом поверхностном рассмотрении визита, можно заключить, что представители сопредседателей Франции Стефан Висконти и США Эндрю Шофер (российская сопредседатель в этом визите просто не участвовал) прибыли в регион без повестки, будто пытаясь на месте понять ситуацию и определить свои дальнейшие шаги. Тем более, что в Баку их вообще приняли как незваных гостей, а руководство Арцаха вовсе отказалось от встречи.

Примечательно, что после встречи в Ереване с премьер-министром РА и министром иностранных дел, они выступили с очередным заявлением, содержащим общие фразы, правда, чуть позже дополнили его: “Подчеркнув недавние сообщения о жертвах, сопредседатели призвали стороны предпринять дополнительные шаги для стабилизации ситуации в соответствии со своими обязательствами. Ссылаясь на заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ от 3 декабря, сопредседатели подтвердили общую позицию в пользу всеобъемлющего и стабильного урегулирования всех других ключевых вопросов. Сопредседатели и стороны подчеркнули важность сокращения провокационной риторики для создания более позитивной атмосферы…”

Почему сейчас, когда Азербайджан, не скрывая, демонстрирует всему миру свою агрессивность (хотя мир молчит) и каждый Божий день (на протяжении нескольких десятилетий) выступает с провокационной риторикой, сопредседатели подчеркивают важность сокращения этой самой риторики. Неужто не знают, кто на самом деле провокатор и агрессор?

Конечно, это заявление можно отнести к категории дежурных заявлений, с которыми и Минская группа ОБСЕ (напрямую занимаясь посредничеством в урегулировании Карабахского конфликта), и другие международные организации выступают периодически, ставя знак равенства между Арменией и Азербайджаном, пренебрегая борьбой людей за право жить на родной земле.

Но при всем при том, как явствует из протекающих процессов, МГ ОБСЕ, во всяком случае, вовлеченные в нее страны-сопредседатели Франция и США (заметим, обе, как и агрессор-Турция, являются членами НАТО), не считают переговорный процесс с их участием изжившим себя.

Обратим внимание на концовку сделанного в Ереване заявления: “Принимая во внимание новые реалии, сопредседатели подтвердили свою неизменную приверженность конструктивному сотрудничеству со сторонами в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе.

Сопредседатели также обязались представить свои конкретные предложения для дальнейшего обсуждения вопросов, поднятых в ходе встреч”.

Для Армении вопросом вопросов ныне остается статус Арцаха и, конечно, уточнение границ.

За минувшие три десятилетия независимая Армения не признала официально Арцах только лишь ради того, чтобы не навредить переговорному процессу.

Ныне же ситуация совершенно иная. Армения может рассмотреть вопрос признания Арцаха. Об этом на днях в интервью французской газете “Le monde” заявил министр иностранных дел РА Ара Айвазян, добавив, что Армения начнет процесс признания Республики Арцах в том случае, если Азербайджан не согласится с тем, чтобы оставить вопрос о статусе Арцаха в повестке дня переговоров.

“Право народов на самоопределение является краеугольным камнем мирных переговоров. Армения не признала независимость Арцаха только потому, чтобы дать возможность достичь урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Некоторые сегодня ошибочно считают, что в результате применения военной силы вопрос статуса Арцаха снят с повестки дня. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Арцаха остается в повестке дня переговоров, что является удовлетворительным. В случае несогласия Азербайджана по этому вопросу Армения рассмотрит вопрос признания Республики Арцах”, — сказал Ара Айвазян.