Правительство поможет гражданам Арцаха в вопросах временного трудоустройства

Государство 18 декабря, 2020 | Автор : admin

Гражданам Арцаха, которые вследствие развязанной Азербайджаном 27 сентября войны вынужденно покинули свои дома и нашли прибежище в Армении, помогут с трудоустройством и обеспечат возможность приобрести необходимый трудовой опыт и заработать себе на жизнь. Соответствующее постановление принято вчера на заседании правительства Армении, которое вел вице-премьер Тигран Авинян.

Решение правительства нацелено на то, чтобы помочь вынужденным переселенцам, изгнанным вследствие войны из мест своего постоянного проживания и лишившимся возможности обеспечить себе и своей семье заработок привычными занятиями, адаптироваться в сложившейся ситуации и приобрести новые трудовые навыки. В целевую аудиторию данной программы входят прежде всего те временно находящиеся в Армении арцахские граждане, которые до войны фактически проживали в населенных пунктах, ныне находящихся вне контроля Республики Арцах.

В соответствии с программой предполагается выделение временной помощи в трудовой сфере, в частности, безработным лицам на срок до трех месяцев будет предоставлена возможность приступить к работе, проходя так называемую “практику” у работодателей, за которую этим гражданам будет выплачиваться пособие в размере 100 тысяч драмов, причем данная сумма не будет облагаться налогом. Параллельно с процессом обретения гражданином трудового опыта у работодателя, тот сотрудник, который будет ответственным за организацию и успешное прохождение этой “практики”, будет получать помощь в размере 34 тысяч драмов.

Бенефициары этого мероприятия могут обращаться в отделения Агентства занятости при Министерстве по труду и социальным вопросам после того, как будет утверждена программа и порядок ее реализации. Подобные программы уже действуют в рамках деятельности Агентства занятости и, как проинформировал министр Месроп Аракелян, в данном случае модель уже работающих программ несколько упрощена, что даст возможность, чтобы в этот краткосрочный период, пока наши арцахские соотечественники находятся в Республике Армении, они могли выполнять какую-либо работу и получать за нее определенное вознаграждение.

Министр особо подчеркнул, что эта программа по своему характеру является краткосрочной, то есть ими не приветствуется наем работника на постоянной основе, поскольку по итогам обсуждений с коллегами из Арцаха, они намерены в ближайшем будущем задействовать более долгосрочные аналогичные программы стимулирования занятости уже в самом Арцахе, что даст возможность обеспечить арцахских граждан стабильным доходом.

Еще один вопрос, имеющий характер помощи и призванный смягчить негативные социальные последствия развязанной Азербайджаном при подстрекательстве Турции войны, касался оказания содействия военнослужащим, чье здоровье было подорвано вследствие полученных на войне ранений. Согласно закону “О возмещении ущерба, нанесенного жизни или здоровью военнослужащих во время обороны Республики Армения”, Фондом страхования военнослужащих гражданам, имеющим группу инвалидности вследствие ранения, полученного в ходе боевых действий, выплачивается пособие в установленные законом сроки и в определенном размере. Однако процесс оформления формальностей, связанных с присвоением группы инвалидности и установлением обстоятельств, повлекших за собой ущерб здоровью, небыстрый и непростой. В настоящее время сложилась ситуация, когда многие раненные на войне бойцы, еще не оформившие своих отношений с Фондом, нуждаются в срочном получении причитающегося им по закону пособия. Чтобы решить эту проблему, Министерством по труду и социальным вопросам разработано специальное мероприятие, которым предусматривается, что по линии определенных ранений, когда очевидно, что получение группы инвалидности лишь вопрос бюрократического оформления, будет предоставлена возможность “досрочного” получения финансовой помощи в счет причитающихся после оформления пособий. Намечено, что фондом будут осуществляться такие выплаты в течение максимум шести месяцев — срок достаточный для завершения всех необходимых документальных процедур оформления. В настоящее время Фонд уже реализует подобную программу, выплачивая своим будущим бенефициарам по 100 тысяч драмов ежемесячно. Правительство предложило увеличить эту сумму еще на 200 тысяч за счет средств государственного бюджета, доведя размер пособия до 300 тысяч.

Как пояснил вице-премьер Тигран Авинян, это означает, что к ежемесячно выплачиваемой фондом сумме 100 тысяч драмов, правительство добавит еще 200 тысяч драмов, до тех пор, пока окончательный статус бенефициара будет утвержден и документально оформлен.