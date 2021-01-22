Национальный институт образования заменит новая структура

Создан мозговой центр в сфере образования

Свою работу уже начал Национальный центр развития образования и инноваций (НЦРОИ), призванный стать новым мозговым центром в области образования. Как сообщили “РА” из Управления информации и связям с общественностью Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, вновь созданный фонд будет координировать деятельность по анализу содержания образования, профессиональному развитию, инновациям, разработке методических программ, организации экспертиз. Создание новой структуры, по сути, должно восполнить очевидный пробел, возникший всфере образования, в особенности после ликвидации ГАОЗТ “Национальный институт образования”.

Фонд НЦРОИ был образован путем реорганизации Фонда “Стабильное школьное питание”, согласно решению Попечительского совета и в соответствии с порядком, установленным законодательством РА. В составе новосозданного фонда будут функционировать программа “Стабильное школьное питание” и “Национальный центр развития профессионального образования и обучения”.

Учредителем НЦРОИ является правительство Армении. Председетелем совета попечителей фонда по должности является министр образования, науки, культуры и спорта РА. В состав совета входят представители различных государственных ведомств и общественных структур.

Преимущество новой структуры- ее гибкость

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанны Андреасян, основная задача вновь созданного фонда — разработка новых моделей развития в сфере образования. В частности, процесс разработки новых моделей в общеобразовательной сфере будет касаться управления школами и содержания общего образования.

“НЦРОИ будет иметь функцию анализа моделей управления в сфере общего образования, а также внесения предложений по повышению эффективности. Также в числе задач этой новой структуры — разработка предложений по анализу и совершенствованию финансирования общеобразовательной сферы. Большое значение придается разработке содержания образования, которое будет направлено на анализ критериев и учебных программ, и разработку новых”, — констатировала Жанна Андреасян, добавив, что вновь созданный фонд будет оценивать и анализировать эффективность профессионального роста административных и педагогических кадров системы общего образования.

Проведения профессиональных экспертиз — тоже в числе первоочередных задач нового фонда. Они будут осуществляться по новой модели, которая принципиально отличается от аналогичной работы, проводимой бывшим Национальным институтом образования.

“Если в Национальном институте образования были отдельные отделы по предметам, то в НЦРОИ мы отказались от применения этого подхода. Мы постарались внедрить более открытую и гибкую модель: НЦРОИ имеет отдельное управление, на которое возложена ответственность за разработку критериев проведения экспертизы и координацию этого процесса. Специалисты же предметники, которые будут проводить непосредственно экспертизу, будут привлечены в качестве экспертов. То есть у нас будет база экспертов по предметным направлениям, откуда в случае необходимости мы привлечем соответствующего специалиста для конкретной экспертизы”, — отметила Ж.Андреасян.

Замминистра уверена, что новая модель позволит максимально полно использовать экспертный потенциал, избежать окаменелых подходов и даст возможность обеспечить более гибкую и творческую среду.

В 2021 году — масштабные работы по переподготовке учителей

Содействие профессиональному развитию — еще одна важная задача нового фонда. По словам замминистра, и в этом случае основной функцией Национального центра развития образования и инноваций будет координация и разработка методологии переподготовки. Собственно же переподготовка учителей (которая является обязательным предусловием для аттестации), будет осуществляться организациями, рекомендованными Министерством образования, науки, культуры и спорта. Соответствующие порядки уже разработаны, вынесены на общественное обсуждение и будут утверждены в ближайшее время.

Взяты на вооружение новые подходы в плане разработанных и находящихся в процессе утверждения порядков по проведению аттестации и переподготовки учителей. В частности, будут рекомендованы не только организации, но и курсы. Другими словами, у преподавателя будет возможность выбрать не только организацию по переподготовке, но и соответствующий курс.

“Будут установлены кредиты: преподаватель будет проинформирован, какие кредиты ему дает данный курс, в соответствии с этим он сделает выбор”, — пояснил Андреасян. Отметим, что на 2021 год запланирована масштабная переподготовка и аттестация учителей с учетом того, что в последние два года, после роспуска Национального института образования, этот процесс был приостановлен.

Цифровизация процесса аттестации учителей

Еще одна новинка — цифровизация процесса аттестации учителей. В настоящее время совместно с Национальным центром образовательных технологий разрабатывается процедура по цифровизации процесса. Основной подход заключается в следующем: педагог пройдет аттестацию, загрузив полученные в ходе переподготовок сертификаты и свидетельства на созданную специально для этого электронную платформу. В качестве компонента переподготовки был включен такой навык преподавателей, как подача проектов, а также установлен порог проходных баллов для обязательной аттестации. По словам замминистра, в настоящее время система переподготовки учителей находится на этапе содержательных изменений. С этой целью МОНКС сотрудничает с Британским Советом и другими местными и международными структурами. Запланированы конференции учителей и другие дискуссионные площадки.

“Наша главная задача — передать профессионалам сферы сигнал о том, что государство рассчитывает на сотрудничество с ними. Формирование эффективной среды для сотрудничества — наш приоритет”, — сказала замминистра. По ее словам, также обсуждается вопрос возобновления издания бывших профессиональных журналов Национального института образования (скорее всего, в электронном формате).

Бывшие сотрудники Национального института образования получат приоритет

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян, Фонд “Национальный центр развития образования и инноваций” уже зарегистрирован в соответствии с законодательством РА, и в ближайшее время планируется начать процесс его укомплектовки кадрами. Все сотрудники новой структуры, насчитывающей около семидесяти штатных единиц, будут отобраны на конкурсной основе. В случае равенства баллов участников конкурса, преимущество будет отдано сотрудникам бывшего Национального института образования. Кроме того, согласно достигнутой договоренности, представитель Национального института образования будет включен в состав конкурсных комиссий по всем должностям. Для выполнения запланированных организационных работ до объявления конкурса назначен исполняющий обязанности директора Национального центра развития образования и инноваций.