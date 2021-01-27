Недопустимы попытки политизации судебной системы

Государство 27 января, 2021 | Автор : admin

Серьезный импульс придан в последний период реформам судебной системы, и в настоящее время они реализуются с очень большим размахом — об этом с удовлетворением заявил премьер-министр Никол Пашинян на совещании в Министерстве юстиции.

Рассчитывать на то, что результаты крупномасштабных реформ судебной системы, последовательно и неотступно реализуемых руководством страны, станут заметны в одночасье, разумеется, было бы наивным благодушием. Преобразования носят эволюционный характер и нацелены на то, чтобы достигнуть качественных перемен, которые выведут систему судебную систему на новый уровень, где принципы судебной добропорядочности, беспристрастности и приоритета закона будут носить устойчивый характер.

“В последнее время мы придали реформам судебной системы очень большой размах. Результаты этих реформ становятся заметны не сразу. Однако я уверен, что, благодаря последовательным шагам, мы сможем достигнуть осуществления той цели, которую перед собой поставили, а именно: утверждения независимой судебной системы и справедливой судебной системы”, — написал премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Фейсбук. С такой преамбулой он опубликовал видеозапись своего выступления на вчерашнем совещании в Министерстве юстиции.

С этими же словами глава правительства обратился к участникам совещания, предварительно отметив, что Министерство юстиции, хоть и осуществляет в процессе своей деятельности весьма широкий круг функций, обычно ассоциируется в первую очередь с судебной и судебно-правовой системой, государственной политикой и законодательством в судебно-правовой сфере.

Целью совещания, по словам премьер-министра, было обсуждение текущей работы Министерства юстиции и его дальнейшей деятельности, в том числе в плане продолжающейся реализации реформы судебной системы, придания намеченным в этом направлении программам более динамичного темпа и эффективности.

Касаясь судебной системы, Никол Пашинян особо обратил внимание на некоторые достойные порицания и порочные явления, которые в последнее время со всей очевидностью проявляются на общественно-политической плоскости и относятся к функционированию судебной системы в государстве. “В последний период мы стали свидетелями попыток политизации судебной системы, что недопустимо и подрывает судебную систему и саму по себе идею правосудия”, — подчеркнул премьер-министр Никол Пашинян.

По убеждению главы правительства, в этом плане должны быть не только текущие, но и долгосрочные механизмы, использование которых не только искоренит подобные явления, но также создаст надежный заслон, чтобы вообще сделать невозможными такие попытки в будущем.

В ходе совещания с участием руководящего состава аппарата министерства обсуждался также широкий круг других вопросов, касающихся деятельности этого государственного ведомства.

Премьер-министр Никол Пашинян, в частности, счел очень важным констатировать, что в сфере деятельности Министерства юстиции находятся также многочисленные оказываемые гражданам услуги. Эта работа должна вестись на самом высоком качественном уровне и максимально удобно для граждан, что, как подчеркнул глава правительства, имеет чрезвычайно важное значение. Он проинформировал участников совещания, что до начала совещания, перед тем, как приехать в Министерство, посетил Объединенный офис государственных служб. “Цель и смысл деятельности этих офисов в том, чтобы гражданин не был вынужден для выполнения одной и той же функции в рамках одного дела посещать десятки мест. Сейчас подобные услуги оказываются в разных сферах. Также в области социального обеспечения оказываются такие услуги. Я надеюсь, что эта практика себя оправдает, и мы будем иметь в Республике Армения полноценную сеть подобных услуг. Сейчас мы обсуждаем несколько вариантов, сценариев развития этой сети, и, по сути, мы очень близки к принятию окончательных решений”, — заверил Никол Пашинян.