Утверждены сроки весенних каникул и окончания учебного года

Общество 27 января, 2021 | Автор : admin

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении в связи с эпидемией в учебных процессах и сроках устанавливает нестандартные регулирования.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян на пресс-конференции в зале АРМЕНПРЕСС отметила, что в этом году весенние каникулы предусмотрены для первоклассников и второклассников. Для первоклассников каникулы будут с 22 марта по 4 апреля, для второклассников — с 22 по 28 марта.

“Для других классов каникулы не предусмотрены с учетом большой осенней паузы. Хотя по ходу, следуя эпидемиологическому состоянию, мы периодически проводим обсуждения с нашими коллегами из Минздрава”, — сказала Жанна Андреасян.

Что касается конца учебного года, то Жанна Андреасян отметила, что он не будет в одно и то же время. Год раньше завершится для первых и вторых классов, продолжительность учебного периода которых короче. В 12-х классах, где есть вопросы выпускных единых экзаменов, а также дальнейшего призыва, учебный год завершится 4 июня. Остальные классы завершат год 18 июня.