Концерт-презентация новых музыкальных инструментов Yamaha

Культура 27 января, 2021 | Автор : admin

В Доме камерной музыки им. Комитаса 11 февраля на концерте-презентации будут представлены новые инструменты Yamaha, подаренные Государственному камерному оркестру Армении: пианино, госы, большие и маленькие барабаны, ксилофон, глокеншпиль и др.

Инструменты оркестру были предоставлены в рамках грантовой программы правительства Японии Grassroots.

Программа реализована по инициативе директора ГКО НорайраНазаряна в результате сотрудничества с послом Японии в Армении Джуном Ямада и их последовательной работы.

На концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера ВаанаМартиросяна и пианист Акане Сака (Япония). В программе концерта: Фортепианный концерт Моцарта №9, Кармен сюита Щедрина-Бизе для струнного оркестра и ударных.