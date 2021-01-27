Концерт-презентация новых музыкальных инструментов Yamaha
В Доме камерной музыки им. Комитаса 11 февраля на концерте-презентации будут представлены новые инструменты Yamaha, подаренные Государственному камерному оркестру Армении: пианино, госы, большие и маленькие барабаны, ксилофон, глокеншпиль и др.
Инструменты оркестру были предоставлены в рамках грантовой программы правительства Японии Grassroots.
Программа реализована по инициативе директора ГКО НорайраНазаряна в результате сотрудничества с послом Японии в Армении Джуном Ямада и их последовательной работы.
На концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера ВаанаМартиросяна и пианист Акане Сака (Япония). В программе концерта: Фортепианный концерт Моцарта №9, Кармен сюита Щедрина-Бизе для струнного оркестра и ударных.