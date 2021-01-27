Дань уважения наследию гениального композитора

Культура 27 января, 2021 | Автор : admin

Специалисты одного из крупнейших и известных театров мира — Мариинского театра, с согласия художественного руководителя и главного дирижера театра Валерия Гергиева, записывают в Армении симфонии Бетховена в исполнении Национального филармонического оркестра Армении.

В рамках фестиваля “Паломничество к Бетховену” оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна из 9 запланированных для записи исполнит Симфонии №1, №2 и №5. Работы по звукозаписи и видеозаписи проводятся в концертном зале Арама Хачатуряна.

Команда из 14 человек, лучшие специалисты Мариинского театра, привезли с собой высококачественную и современную видео- и звукозаписывающую технику, в том числе 2 устройства PTS. Приехали и 5 операторов, которые для создания высококачественного звука и изображения осуществляют съемки с 10 позиций. Видеозапись будет опубликована на международных площадках, наилучшим образом представляя армянское исполнительское искусство. Кстати, именно эти специалисты создают все продукты знаменитого Mariinsky TV.

“Для нас большая честь, что художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев согласился и отправил в Армению таких высококлассных специалистов под руководством номинированного на Грэмми звукорежиссера Ильи Петрова, режиссера-постановщика Дмитрия Казакова и главного оператора Арсения Николаева. Специалисты из Санкт-Петербурга высоко оценили исполнительский уровень оркестра, мастерство и преданность делу маэстро Топчяна, навыки местных специалистов по голосу и свету и готовность персонала. У общественности скоро будет возможность увидеть и услышать результаты этих работ. Это будет качественная продукция, которую мы будем распространять по разным вариантам”, — сказал АрманПадарян, главный продюсер Национального филармонического оркестра Армении, который и организовал визит команды Мариинского театра в Армению.

Фестиваль “Паломничество к Бетховену” организовал Национальный филармонический оркестр Армении при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Фестиваль — дань уважения наследию гениального композитора, созданному им в вечной борьбе с тьмой. В рамках фестиваля уже состоялись два симфонических, два камерных концерта. В 2021 году состоится ряд концертов Бетховена.