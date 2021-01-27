Информационный справочник для переселенцев

Общество 27 января, 2021 | Автор : admin

Защитник прав человека Армении Арман Татоян при поддержке Фонда Конрада Аденауэра издал информационный справочник для людей, перемещенных из Арцаха в результате войны. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека.

В путеводителе подробно представлены программы социального содействия, оказываемого со стороны государства, условия пользования программами, формы и сроки заполнения заявлений. В справочнике представлены также и полномочия Защитника прав человека и варианты обращения за содействием.